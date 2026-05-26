Denuncia SIMAS Torreón actos de vandalismo y sabotaje en cárcamo del oriente

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    Denuncia SIMAS Torreón actos de vandalismo y sabotaje en cárcamo del oriente
    El ataque vandálico dañó motores, transformadores y tableros de control del cárcamo del CERESO en Torreón. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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SIMAS Torreón reportó daños severos en el cárcamo del CERESO y su planta de emergencia tras un acto vandálico que afectó el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario en el sector oriente de la ciudad

TORREÓN, COAH.- A través de sus canales oficiales, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón hizo pública la afectación al cárcamo del CERESO y a su planta de luz de emergencia tras un ataque vandálico. El hecho afectó directamente componentes críticos que mantienen la continuidad del servicio de drenaje sanitario en la periferia.

Fuentes directas del organismo operador precisaron que los infractores cortaron líneas de alta tensión en motores y transformadores, además de destrozar tableros de control y perillas operativas. Los peritajes iniciales apuntan a un acto de sabotaje directo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/restablecen-pozos-danados-por-tormenta-electrica-que-afecto-a-saltillo-durante-la-madrugada-AN20962736
$!Autoridades de SIMAS señalaron que el sabotaje afectó infraestructura clave para el envío de aguas residuales hacia la planta tratadora.
Autoridades de SIMAS señalaron que el sabotaje afectó infraestructura clave para el envío de aguas residuales hacia la planta tratadora. SANDRA GÓMEZ

“El corte de cables hacia el transformador y los daños mecánicos en dos motores demuestran que el objetivo principal era interrumpir el servicio integral, más allá de la sustracción de materiales”.

Debido a que el cárcamo es la pieza encargada de enviar las aguas residuales a la planta tratadora, el área técnica activó un protocolo de emergencia para valorar el alcance de los daños y proceder con la rehabilitación electromecánica prioritaria.

La administración del sistema de aguas remarcó que la prioridad absoluta es restablecer el flujo normal, dado el alto número de habitantes del sector oriente que dependen de esta infraestructura de saneamiento urbano.

$!El organismo operador anunció que interpondrá denuncias y reforzará la vigilancia en instalaciones vulnerables de la red hidráulica.
El organismo operador anunció que interpondrá denuncias y reforzará la vigilancia en instalaciones vulnerables de la red hidráulica. SANDRA GÓMEZ

Para evitar una reincidencia, se interpondrá la querella legal correspondiente ante las autoridades de seguridad y se implementará vigilancia reforzada en los puntos más vulnerables de la red hidráulica local.

Para reportes vecinales sobre la presencia de personas ajenas o conductas sospechosas en los complejos de agua y drenaje, el SIMAS puso a disposición el WhatsApp 870 171 41 97, el Call Center 871 690 95 95, la línea fija 871 749 17 00 y la red social Facebook SIMAS TORREÓN.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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