Denuncia SIMAS Torreón actos de vandalismo y sabotaje en cárcamo del oriente

TORREÓN, COAH.- A través de sus canales oficiales, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón hizo pública la afectación al cárcamo del CERESO y a su planta de luz de emergencia tras un ataque vandálico. El hecho afectó directamente componentes críticos que mantienen la continuidad del servicio de drenaje sanitario en la periferia. Fuentes directas del organismo operador precisaron que los infractores cortaron líneas de alta tensión en motores y transformadores, además de destrozar tableros de control y perillas operativas. Los peritajes iniciales apuntan a un acto de sabotaje directo.

“El corte de cables hacia el transformador y los daños mecánicos en dos motores demuestran que el objetivo principal era interrumpir el servicio integral, más allá de la sustracción de materiales”. Debido a que el cárcamo es la pieza encargada de enviar las aguas residuales a la planta tratadora, el área técnica activó un protocolo de emergencia para valorar el alcance de los daños y proceder con la rehabilitación electromecánica prioritaria. La administración del sistema de aguas remarcó que la prioridad absoluta es restablecer el flujo normal, dado el alto número de habitantes del sector oriente que dependen de esta infraestructura de saneamiento urbano.

Para evitar una reincidencia, se interpondrá la querella legal correspondiente ante las autoridades de seguridad y se implementará vigilancia reforzada en los puntos más vulnerables de la red hidráulica local. Para reportes vecinales sobre la presencia de personas ajenas o conductas sospechosas en los complejos de agua y drenaje, el SIMAS puso a disposición el WhatsApp 870 171 41 97, el Call Center 871 690 95 95, la línea fija 871 749 17 00 y la red social Facebook SIMAS TORREÓN.

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