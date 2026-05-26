Restablecen pozos dañados por tormenta eléctrica que afectó a Saltillo durante la madrugada

Las fuertes lluvias acompañadas de tormenta eléctrica que azotaron Saltillo durante la madrugada de este martes provocaron afectaciones en la infraestructura eléctrica y dejaron temporalmente sin servicio de agua potable a decenas de colonias del suroriente de la ciudad. De acuerdo con información del Gobierno Municipal, las precipitaciones ocasionaron la caída de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que interrumpió el suministro eléctrico en varios sistemas de bombeo conectados a la captación Zapalinamé.

La falla impactó directamente en la operación de los pozos encargados de abastecer agua a por lo menos 24 colonias, generando baja presión y suspensión temporal del servicio en diversos sectores habitacionales. Ante la contingencia, personal del Municipio, cuadrillas de la CFE y trabajadores de Aguas de Saltillo desplegaron un operativo conjunto desde las primeras horas del día para atender las afectaciones y acelerar la recuperación del sistema hidráulico. Las labores incluyeron maniobras de reparación eléctrica, revisión de equipos y trabajos de reenergización para poner nuevamente en funcionamiento los sistemas de captación y bombeo afectados por el apagón.

Autoridades municipales señalaron que conforme los pozos recuperen su capacidad operativa, el suministro comenzará a regularizarse paulatinamente en las zonas afectadas, estimando que el servicio quede completamente restablecido en las próximas horas. Entre las colonias que reportaron afectaciones se encuentran Arcos de Belén, Agua Azul, San Esteban, La Condesa, San Ramón, Urdiñola, Arboledas Popular, González, La Palma, Loma Bonita, Parajes de Oriente, Zapalinamé, El Paraíso, Cantabria, Monte Vista, Lomas Verdes, Miguel Hidalgo y Lomas de Lourdes, entre otras.

El Gobierno Municipal reiteró que mantiene monitoreo permanente ante las condiciones climatológicas registradas en la región y aseguró que continuará trabajando de manera coordinada para garantizar la operación de los servicios básicos y atender cualquier emergencia derivada de las lluvias.

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