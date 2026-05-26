Restablecen pozos dañados por tormenta eléctrica que afectó a Saltillo durante la madrugada

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    Restablecen pozos dañados por tormenta eléctrica que afectó a Saltillo durante la madrugada
    Cuadrillas de la CFE, Aguas de Saltillo y el Gobierno Municipal trabajaron desde temprana hora para restablecer el servicio en las colonias afectadas. CORTESÍA

Las intensas lluvias y tormentas eléctricas registradas durante la madrugada provocaron fallas en sistemas de bombeo de la captación Zapalinamé

Las fuertes lluvias acompañadas de tormenta eléctrica que azotaron Saltillo durante la madrugada de este martes provocaron afectaciones en la infraestructura eléctrica y dejaron temporalmente sin servicio de agua potable a decenas de colonias del suroriente de la ciudad.

De acuerdo con información del Gobierno Municipal, las precipitaciones ocasionaron la caída de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que interrumpió el suministro eléctrico en varios sistemas de bombeo conectados a la captación Zapalinamé.

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La falla impactó directamente en la operación de los pozos encargados de abastecer agua a por lo menos 24 colonias, generando baja presión y suspensión temporal del servicio en diversos sectores habitacionales.

Ante la contingencia, personal del Municipio, cuadrillas de la CFE y trabajadores de Aguas de Saltillo desplegaron un operativo conjunto desde las primeras horas del día para atender las afectaciones y acelerar la recuperación del sistema hidráulico.

Las labores incluyeron maniobras de reparación eléctrica, revisión de equipos y trabajos de reenergización para poner nuevamente en funcionamiento los sistemas de captación y bombeo afectados por el apagón.

$!Las lluvias registradas durante la madrugada provocaron fallas eléctricas que dejaron fuera de operación varios sistemas de bombeo en Saltillo.
Las lluvias registradas durante la madrugada provocaron fallas eléctricas que dejaron fuera de operación varios sistemas de bombeo en Saltillo. CORTESÍA

Autoridades municipales señalaron que conforme los pozos recuperen su capacidad operativa, el suministro comenzará a regularizarse paulatinamente en las zonas afectadas, estimando que el servicio quede completamente restablecido en las próximas horas.

Entre las colonias que reportaron afectaciones se encuentran Arcos de Belén, Agua Azul, San Esteban, La Condesa, San Ramón, Urdiñola, Arboledas Popular, González, La Palma, Loma Bonita, Parajes de Oriente, Zapalinamé, El Paraíso, Cantabria, Monte Vista, Lomas Verdes, Miguel Hidalgo y Lomas de Lourdes, entre otras.

$!Al menos 24 colonias del suroriente de Saltillo registraron problemas de suministro de agua tras las afectaciones en la captación Zapalinamé.
Al menos 24 colonias del suroriente de Saltillo registraron problemas de suministro de agua tras las afectaciones en la captación Zapalinamé. CORTESÍA

El Gobierno Municipal reiteró que mantiene monitoreo permanente ante las condiciones climatológicas registradas en la región y aseguró que continuará trabajando de manera coordinada para garantizar la operación de los servicios básicos y atender cualquier emergencia derivada de las lluvias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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