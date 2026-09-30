Denuncian saqueo de pozo que abastecía a AHMSA, en Frontera

FRONTERA, COAH.- El presunto saqueo del pozo “SisHabitante de la población coahuilense compartió evidencias sobre la falta de bombas, tuberías y componentes eléctricos en las instalaciones ubicadas en la calle Saturnino Escamillatema Fresnillo Mora”, utilizado por Altos Hornos de México (AHMSA) para abastecer sus procesos industriales, fue denunciado en redes sociales por una persona identificada como Martín Silva, quien reportó abandono y falta de equipos en las instalaciones del ejido Fresnillo, en Frontera, Coahuila.

En su publicación, el ciudadano ubica el inmueble sobre la calle Saturnino Escamilla y señala la ausencia de bombas y tuberías para la extracción de agua, además de interruptores eléctricos, arrancadores y cableado.

“Saqueado, vandalizado y en abandono se encuentra el pozo ‘Sistema Fresnillo Mora’ que era explotado por AHMSA”, expresa Silva, quien atribuye estas condiciones a la falta de vigilancia después de la paralización de la siderúrgica.

De acuerdo con su relato, el agua extraída del pozo era conducida a la Planta Siderúrgica 2 para utilizarse en los procesos de producción. Tras la crisis de la compañía, sostiene, las instalaciones quedaron expuestas al saqueo.

El señalamiento ocurre en un contexto de cambios en el área encargada de la seguridad de AHMSA. De acuerdo con fuentes cercanas a la empresa, Francisco “Paco” Correa presentó su renuncia a la gerencia de Seguridad y dejó formalmente el cargo la noche del lunes, después de laborar en la compañía desde 1992. La información disponible no establece una relación entre su salida y los hechos denunciados en el pozo.

Silva también menciona al rancho ecológico de Frontera como otra propiedad presuntamente afectada por el abandono, aunque no precisa los daños ni los bienes que faltarían en ese lugar.

La denuncia plantea interrogantes sobre el resguardo de la infraestructura vinculada con AHMSA. El ciudadano advierte que la pérdida de equipos deteriora el patrimonio de la empresa, mientras sus trabajadores mantienen la exigencia de recibir salarios, prestaciones y finiquitos pendientes.

Sin embargo, la publicación no indica cuándo desaparecieron los componentes, quién los retiró ni cuál sería el monto de las pérdidas. Tampoco permite establecer si existió algún retiro autorizado.

Una inspección del inmueble, el contraste con los inventarios y la versión de quienes tienen a su cargo su custodia permitirían determinar el alcance de los faltantes y esclarecer las circunstancias del presunto saqueo.