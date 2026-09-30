Denuncian saqueo de pozo que abastecía a AHMSA, en Frontera

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Denuncian saqueo de pozo que abastecía a AHMSA, en Frontera
    Una publicación en redes sociales señala la ausencia de bombas, tuberías y equipo eléctrico en las instalaciones utilizadas por AHMSA. CORTESÍA

Habitante de la población coahuilense compartió evidencias sobre la falta de bombas, tuberías y componentes eléctricos en las instalaciones ubicadas en la calle Saturnino Escamilla

FRONTERA, COAH.- El presunto saqueo del pozo “SisHabitante de la población coahuilense compartió evidencias sobre la falta de bombas, tuberías y componentes eléctricos en las instalaciones ubicadas en la calle Saturnino Escamillatema Fresnillo Mora”, utilizado por Altos Hornos de México (AHMSA) para abastecer sus procesos industriales, fue denunciado en redes sociales por una persona identificada como Martín Silva, quien reportó abandono y falta de equipos en las instalaciones del ejido Fresnillo, en Frontera, Coahuila.

En su publicación, el ciudadano ubica el inmueble sobre la calle Saturnino Escamilla y señala la ausencia de bombas y tuberías para la extracción de agua, además de interruptores eléctricos, arrancadores y cableado.

“Saqueado, vandalizado y en abandono se encuentra el pozo ‘Sistema Fresnillo Mora’ que era explotado por AHMSA”, expresa Silva, quien atribuye estas condiciones a la falta de vigilancia después de la paralización de la siderúrgica.

De acuerdo con su relato, el agua extraída del pozo era conducida a la Planta Siderúrgica 2 para utilizarse en los procesos de producción. Tras la crisis de la compañía, sostiene, las instalaciones quedaron expuestas al saqueo.

El señalamiento ocurre en un contexto de cambios en el área encargada de la seguridad de AHMSA. De acuerdo con fuentes cercanas a la empresa, Francisco “Paco” Correa presentó su renuncia a la gerencia de Seguridad y dejó formalmente el cargo la noche del lunes, después de laborar en la compañía desde 1992. La información disponible no establece una relación entre su salida y los hechos denunciados en el pozo.

Silva también menciona al rancho ecológico de Frontera como otra propiedad presuntamente afectada por el abandono, aunque no precisa los daños ni los bienes que faltarían en ese lugar.

La denuncia plantea interrogantes sobre el resguardo de la infraestructura vinculada con AHMSA. El ciudadano advierte que la pérdida de equipos deteriora el patrimonio de la empresa, mientras sus trabajadores mantienen la exigencia de recibir salarios, prestaciones y finiquitos pendientes.

Sin embargo, la publicación no indica cuándo desaparecieron los componentes, quién los retiró ni cuál sería el monto de las pérdidas. Tampoco permite establecer si existió algún retiro autorizado.

Una inspección del inmueble, el contraste con los inventarios y la versión de quienes tienen a su cargo su custodia permitirían determinar el alcance de los faltantes y esclarecer las circunstancias del presunto saqueo.

FRONTERA, COAH.- El presunto saqueo del pozo “SisHabitante de la población coahuilense compartió evidencias sobre la falta de bombas, tuberías y componentes eléctricos en las instalaciones ubicadas en la calle Saturnino Escamillatema Fresnillo Mora”, utilizado por Altos Hornos de México (AHMSA) para abastecer sus procesos industriales, fue denunciado en redes sociales por una persona identificada como Martín Silva, quien reportó abandono y falta de equipos en las instalaciones del ejido Fresnillo, en Frontera, Coahuila.

En su publicación, el ciudadano ubica el inmueble sobre la calle Saturnino Escamilla y señala la ausencia de bombas y tuberías para la extracción de agua, además de interruptores eléctricos, arrancadores y cableado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/oferta-por-ahmsa-de-dominguez-arteaga-contrasta-con-las-fortunas-de-los-empresarios-mas-ricos-de-mexico-GJ23802631

“Saqueado, vandalizado y en abandono se encuentra el pozo ‘Sistema Fresnillo Mora’ que era explotado por AHMSA”, expresa Silva, quien atribuye estas condiciones a la falta de vigilancia después de la paralización de la siderúrgica.

De acuerdo con su relato, el agua extraída del pozo era conducida a la Planta Siderúrgica 2 para utilizarse en los procesos de producción. Tras la crisis de la compañía, sostiene, las instalaciones quedaron expuestas al saqueo.

El señalamiento ocurre en un contexto de cambios en el área encargada de la seguridad de AHMSA. De acuerdo con fuentes cercanas a la empresa, Francisco “Paco” Correa presentó su renuncia a la gerencia de Seguridad y dejó formalmente el cargo la noche del lunes, después de laborar en la compañía desde 1992. La información disponible no establece una relación entre su salida y los hechos denunciados en el pozo.

Silva también menciona al rancho ecológico de Frontera como otra propiedad presuntamente afectada por el abandono, aunque no precisa los daños ni los bienes que faltarían en ese lugar.

La denuncia plantea interrogantes sobre el resguardo de la infraestructura vinculada con AHMSA. El ciudadano advierte que la pérdida de equipos deteriora el patrimonio de la empresa, mientras sus trabajadores mantienen la exigencia de recibir salarios, prestaciones y finiquitos pendientes.

Sin embargo, la publicación no indica cuándo desaparecieron los componentes, quién los retiró ni cuál sería el monto de las pérdidas. Tampoco permite establecer si existió algún retiro autorizado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/conagua-concluye-200-km-de-redes-troncales-de-agua-saludable-para-la-laguna-dan-agua-limpia-a-coahuila-y-durango-GI23814112

Una inspección del inmueble, el contraste con los inventarios y la versión de quienes tienen a su cargo su custodia permitirían determinar el alcance de los faltantes y esclarecer las circunstancias del presunto saqueo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Robos
Empresas

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crimen organizado, bien protegido

Crimen organizado, bien protegido
true

¿Traicionó Cecilia Guadiana
Clubes y representantes del futbol americano de Saltillo expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de Samantha Rodríguez.

Luto en el deporte de Saltillo por fallecimiento de Samantha Rodríguez, hija de entrenador de futbol americano
El proyecto Agua Saludable para La Laguna avanza con 200 kilómetros de redes troncales concluidos para llevar agua superficial potabilizada a nueve municipios de Coahuila y Durango.

Conagua concluye 200 km de redes troncales de Agua Saludable para la Laguna; dan agua limpia a Coahuila y Durango
El saltillense Sahiel Cedillo continúa con su proceso dentro de las categorías juveniles del Tricolor.

Saltillense Sahiel Cedillo y Luis Ángel Gómez, convocados al Tri Sub-20
El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos aprobó una solicitud de última hora para suspender la ejecución de Pike

Tribunal de Apelaciones de EU suspende la ejecución de Christa Pike, una hora antes de lo programado
Las imágenes del frente de batalla mostraron cómo los vehículos blindados corrían a través del terreno fangoso y se estrellaban contra los barracones de Nove, que habían sido convertidos en un centro logístico clave para los rusos.

Ucrania despliega vehículos kamikaze ‘zombies’ para volar las defensas rusas y capturar a 250 soldados
true

POLITICÓN: Guadiana o Salazar, ¿quién renunciará a su doble nacionalidad por la candidatura en Coahuila?