Descarga eléctrica deja trabajador lesionado en puente de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un trabajador resultó lesionado luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de instalación de publicidad en un puente peatonal ubicado al norte de Monclova, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad durante la tarde.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando a través del número de emergencias 911 se reportó a una persona del sexo masculino aparentemente electrocutada y tendida sobre un puente peatonal situado sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura del cruce con calles del sector norte, en las inmediaciones de colonias como Estancias y San Pablo.

La persona lesionada fue identificada como Alonso ¨N¨, de 44 años de edad, quien se encontraba realizando trabajos de colocación y cambio de publicidad panorámica en la estructura elevada. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el trabajador manipulaba una varilla metálica mientras intentaba acomodar una lona promocional relacionada con una empresa refresquera y alusiva a un evento deportivo internacional.

Durante las maniobras, la varilla hizo contacto con cables de alta tensión que se encuentran próximos al puente peatonal, lo que provocó una fuerte descarga eléctrica. A consecuencia del impacto, el trabajador perdió el equilibrio y salió proyectado contra los barandales metálicos de la estructura, quedando inmovilizado en la parte superior del puente.

Automovilistas y peatones que presenciaron el incidente alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió la rápida llegada de paramédicos de la Cruz Roja, así como de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Seguridad Pública y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y aseguraron el área para evitar nuevos riesgos.

Debido a la altura y a las condiciones del lugar, los socorristas realizaron maniobras especializadas para descender al lesionado del puente. Una vez en tierra, el hombre recibió atención prehospitalaria, donde fue valorado y estabilizado, ya que presentaba lesiones derivadas de la descarga eléctrica, además de signos de aturdimiento.

Tras ser estabilizado, Alonso Santi Gómez fue trasladado en una ambulancia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para una valoración más profunda y descartar complicaciones mayores. De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador no presentó lesiones que pusieran en riesgo inmediato su vida, aunque permanecerá bajo supervisión médica.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para integrar el informe del accidente laboral y recabar información sobre las condiciones en las que se realizaban los trabajos en el puente peatonal. El caso quedó bajo análisis para el deslinde de responsabilidades.

(Con información de medios locales)