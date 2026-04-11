Descarta Napoleón Gómez reactivación de AHMSA ‘por crisis financiera y falta de inversionistas’

El líder sindical explicó que la empresa, anteriormente encabezada por Alonso Ancira Elizondo, enfrenta un panorama crítico debido a un elevado pasivo laboral y fiscal, además de adeudos con acreedores, contratistas y proveedores.

FRONTERA, COAH.- En el municipio de Frontera, Coahuila, Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, afirmó que Altos Hornos de México difícilmente podrá atraer capital para retomar operaciones tras su declaratoria de quiebra.

“Está tan crítica la situación financiera, con deudas cercanas a los 2 mil millones de dólares, además de un pasivo laboral de aproximadamente mil millones. Da lástima ver cómo han decaído las instalaciones”, expresó.

Añadió que para reactivar la siderúrgica se requerirían entre 400 y 500 millones de dólares adicionales, lo que complica la llegada de inversionistas ante la incertidumbre del sector y las presiones internacionales sobre la industria del acero.

“Ojalá se encuentren interesados, pero será muy difícil que vuelva a ser lo que fue”, puntualizó.

SINDICATO DESTACA UNIDAD Y PREPARA CONVENCIÓN NACIONAL

El también diputado federal con licencia sostuvo que, de haber tenido mayor participación el gremio que encabeza, la quiebra pudo haberse evitado.

Durante una reunión estatal con trabajadores de seis secciones del sindicato en Coahuila, recordó que en mayo se llevará a cabo la Convención General Ordinaria, considerada la máxima autoridad dentro de la organización.

Explicó que en este encuentro se evaluará el desempeño de la dirigencia, se definirán planes de acción y se establecerá el rumbo del sindicato para los próximos años.

Finalmente, Gómez Urrutia destacó la fortaleza del gremio, al asegurar que radica en la unidad de sus integrantes y en la defensa constante de los derechos laborales de los trabajadores mineros.