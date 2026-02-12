Napoleón Gómez Urrutia atribuye quiebra de AHMSA a corrupción y decisiones políticas fallidas

Coahuila
/ 12 febrero 2026
    Napoleón Gómez Urrutia atribuye quiebra de AHMSA a corrupción y decisiones políticas fallidas
    Napoleón Gómez Urrutia fue acusado del desvío de 55 millones de dólares en 2005. ESPECIAL
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

mineros
ACERO
QUIEBRA

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


AHMSA

En un desplegado en La Jornada, el senador y líder minero atribuye la caída de AHMSA a corrupción y privatización fallida; destaca subasta clave el 27 de febrero y prioriza pago a trabajadores.

En un desplegado publicado en el periódico La Jornada, el diputado federal por Morena (con licencia) y dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, expuso su posicionamiento frente a la crisis y quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), en Monclova, Coahuila, al considerar que el caso constituye una advertencia sobre los efectos de la política industrial aplicada durante el periodo neoliberal.

El también líder sindical sostuvo que permitir que la historia de AHMSA pase inadvertida sería contribuir a repetir los errores que la llevaron a su colapso financiero y productivo. A su juicio, la caída de la siderúrgica no puede explicarse como un simple accidente del mercado, sino como el resultado de decisiones políticas, empresariales y financieras que derivaron en corrupción, endeudamiento y afectaciones profundas al interés público y a los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: AHMSA, Guadiana y la elección de 2017 vigilada por AMLO, los temas de Coahuila en el libro de Julio Scherer 'Ni venganza ni perdón'

DE EMPRESA ESTRATÉGICA A SÍMBOLO DE COLAPSO NACIONAL

AHMSA fue fundada en 1942 en Monclova, Coahuila, y durante décadas se consolidó como la siderúrgica más importante del país. Su creación respondió a una lógica de desarrollo nacional orientada a garantizar la producción de acero como insumo estratégico para la infraestructura, la construcción y la industria pesada.

Posteriormente, la empresa se integró a Sidermex, complejo público que agrupó a Altos Hornos, Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, Siderúrgica Lázaro Cárdenas–Las Truchas y decenas de filiales. Gómez Urrutia subraya que esa decisión obedecía a una visión pragmática de soberanía económica, en la que el acero era considerado un pilar del crecimiento industrial.

Sin embargo, en 1991, en el contexto de las privatizaciones impulsadas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, AHMSA fue vendida a un grupo encabezado por Alonso Ancira Elizondo y Xavier Autrey. La promesa de modernización y eficiencia, señala el desplegado, derivó en un proceso de endeudamiento, presuntas operaciones fraudulentas y una administración que terminó por llevar a la empresa a la quiebra.

DEUDAS MILLONARIAS Y DEVASTACIÓN SOCIAL

Actualmente, AHMSA acumula pasivos estimados en alrededor de 2 mil millones de dólares con acreedores, proveedores, contratistas e instituciones públicas como el IMSS, Infonavit y la CFE. A ello se suma un pasivo laboral crítico, pues —según expone el documento— durante casi tres años no se han cubierto salarios ni prestaciones.

$!La subasta de AHMSA y Minera del Norte, programada para el 27 de febrero, priorizará el pago de obligaciones laborales conforme a lineamientos judiciales.
La subasta de AHMSA y Minera del Norte, programada para el 27 de febrero, priorizará el pago de obligaciones laborales conforme a lineamientos judiciales. ESPECIAL

El impacto social ha sido severo. Se estima la pérdida de más de 20 mil empleos directos y alrededor de 100 mil indirectos, considerando las operaciones en Monclova, la Región Carbonífera de Coahuila y minas en Durango, Hidalgo y Michoacán. Detrás de estas cifras, advierte el senador, hay comunidades enteras afectadas por una crisis económica prolongada.

El Sindicato Nacional de Mineros también ha promovido demandas por la presunta apropiación indebida de cuotas sindicales descontadas a trabajadores durante más de una década, situación que, según el desplegado, agrava la dimensión ética del caso.

SUBASTA JUDICIAL Y EXISTENCIA DE TRANSPARENCIA

El proceso judicial entra ahora en una fase decisiva. El próximo 27 de febrero, AHMSA y Minera del Norte serán subastadas como una sola unidad productiva indivisible, con un precio de salida superior a mil 127 millones de dólares. Las bases establecen que no se aceptarán ofertas parciales ni condicionadas a financiamiento, se excluye a personas con adeudos fiscales o vínculos con antiguos directivos y se exige compromiso irrevocable de reactivación.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman tres postores para adquirir AHMSA; se acerca la subasta definitiva

De acuerdo con los lineamientos del Poder Judicial, los recursos obtenidos deberán destinarse prioritariamente al pago de obligaciones laborales. Gómez Urrutia destacó que el Sindicato Minero fue reconocido e invitado por el juez del concurso mercantil para participar en el proceso, con el objetivo de vigilar que se garantice el pago de salarios, prestaciones y liquidaciones conforme al contrato colectivo.

$!Altos Hornos de México, fundada en 1942 en Monclova, enfrenta un proceso de subasta judicial tras acumular deudas millonarias y un severo pasivo laboral.
Altos Hornos de México, fundada en 1942 en Monclova, enfrenta un proceso de subasta judicial tras acumular deudas millonarias y un severo pasivo laboral. ESPECIAL

El diputado subraya que el caso de AHMSA no debe asumirse como un episodio aislado, sino como una advertencia sobre los riesgos de transferir activos estratégicos sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas. En ese sentido, plantea la necesidad de una intervención clara del Estado mexicano para atender no solo la quiebra empresarial, sino el problema social que permanece abierto en Coahuila.

Cabe recordar que Gómez Urrutia fue acusado en el pasado de la presunta malversación de más de 55 millones de dólares del Sindicato Nacional Minero, situación por la que permaneció autoexiliado 12 años en Canadá. Actualmente se desempeña como diputado por el partido Morena.

