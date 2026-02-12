Napoleón Gómez Urrutia atribuye quiebra de AHMSA a corrupción y decisiones políticas fallidas

En un desplegado publicado en el periódico La Jornada, el diputado federal por Morena (con licencia) y dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, expuso su posicionamiento frente a la crisis y quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), en Monclova, Coahuila, al considerar que el caso constituye una advertencia sobre los efectos de la política industrial aplicada durante el periodo neoliberal.

El también líder sindical sostuvo que permitir que la historia de AHMSA pase inadvertida sería contribuir a repetir los errores que la llevaron a su colapso financiero y productivo. A su juicio, la caída de la siderúrgica no puede explicarse como un simple accidente del mercado, sino como el resultado de decisiones políticas, empresariales y financieras que derivaron en corrupción, endeudamiento y afectaciones profundas al interés público y a los trabajadores.

DE EMPRESA ESTRATÉGICA A SÍMBOLO DE COLAPSO NACIONAL

AHMSA fue fundada en 1942 en Monclova, Coahuila, y durante décadas se consolidó como la siderúrgica más importante del país. Su creación respondió a una lógica de desarrollo nacional orientada a garantizar la producción de acero como insumo estratégico para la infraestructura, la construcción y la industria pesada.

Posteriormente, la empresa se integró a Sidermex, complejo público que agrupó a Altos Hornos, Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, Siderúrgica Lázaro Cárdenas–Las Truchas y decenas de filiales. Gómez Urrutia subraya que esa decisión obedecía a una visión pragmática de soberanía económica, en la que el acero era considerado un pilar del crecimiento industrial.

Sin embargo, en 1991, en el contexto de las privatizaciones impulsadas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, AHMSA fue vendida a un grupo encabezado por Alonso Ancira Elizondo y Xavier Autrey. La promesa de modernización y eficiencia, señala el desplegado, derivó en un proceso de endeudamiento, presuntas operaciones fraudulentas y una administración que terminó por llevar a la empresa a la quiebra.

DEUDAS MILLONARIAS Y DEVASTACIÓN SOCIAL

Actualmente, AHMSA acumula pasivos estimados en alrededor de 2 mil millones de dólares con acreedores, proveedores, contratistas e instituciones públicas como el IMSS, Infonavit y la CFE. A ello se suma un pasivo laboral crítico, pues —según expone el documento— durante casi tres años no se han cubierto salarios ni prestaciones.