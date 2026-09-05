Desde Monclova, destacan acciones de proximidad de la Policía Estatal en Coahuila

Como parte de los acuerdos establecidos en las sesiones de la Mesa Estatal de Seguridad, la Policía Estatal de Coahuila reforzó las acciones de proximidad con la población en diferentes regiones de la entidad.

De acuerdo con información estatal, durante los filtros de seguridad y recorridos de vigilancia, los elementos también han brindado apoyo a ciudadanos involucrados en accidentes viales, así como ante situaciones derivadas de fenómenos naturales.