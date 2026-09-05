Desde Monclova, destacan acciones de proximidad de la Policía Estatal en Coahuila
La corporación informó que sus elementos realizan labores de auxilio mecánico, atención en accidentes y entrega de apoyos durante recorridos y operativos en distintas regiones de Coahuila
Como parte de los acuerdos establecidos en las sesiones de la Mesa Estatal de Seguridad, la Policía Estatal de Coahuila reforzó las acciones de proximidad con la población en diferentes regiones de la entidad.
De acuerdo con información estatal, durante los filtros de seguridad y recorridos de vigilancia, los elementos también han brindado apoyo a ciudadanos involucrados en accidentes viales, así como ante situaciones derivadas de fenómenos naturales.
Entre las labores realizadas se encuentra el auxilio mecánico a automovilistas en carreteras, además de acciones de proximidad mediante las cuales los agentes mantienen contacto con habitantes de las distintas comunidades.
La corporación informó que sus elementos también han participado en la entrega de material didáctico y escolar a mujeres, niñas y niños, así como de despensas a habitantes de distintas localidades.
Según la información difundida, estas actividades forman parte de las acciones de prevención y proximidad social que desarrolla la Policía Estatal de manera paralela a sus labores de vigilancia y reacción.
El Gobierno de Coahuila señaló que la estrategia busca mantener presencia policial en las distintas regiones y fortalecer el contacto entre los elementos de seguridad y la ciudadanía.