Desde Monclova, destacan acciones de proximidad de la Policía Estatal en Coahuila

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    Desde Monclova, destacan acciones de proximidad de la Policía Estatal en Coahuila
    Las labores de proximidad incluyen asistencia a conductores que presentan problemas mecánicos durante sus traslados. LIDIET MEXICANO

La corporación informó que sus elementos realizan labores de auxilio mecánico, atención en accidentes y entrega de apoyos durante recorridos y operativos en distintas regiones de Coahuila

Como parte de los acuerdos establecidos en las sesiones de la Mesa Estatal de Seguridad, la Policía Estatal de Coahuila reforzó las acciones de proximidad con la población en diferentes regiones de la entidad.

De acuerdo con información estatal, durante los filtros de seguridad y recorridos de vigilancia, los elementos también han brindado apoyo a ciudadanos involucrados en accidentes viales, así como ante situaciones derivadas de fenómenos naturales.

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Entre las labores realizadas se encuentra el auxilio mecánico a automovilistas en carreteras, además de acciones de proximidad mediante las cuales los agentes mantienen contacto con habitantes de las distintas comunidades.

$!Proximidad. Agentes estatales participan en actividades de acercamiento con las familias, entre ellas la entrega de material escolar.
Proximidad. Agentes estatales participan en actividades de acercamiento con las familias, entre ellas la entrega de material escolar. LIDIET MEXICANO

La corporación informó que sus elementos también han participado en la entrega de material didáctico y escolar a mujeres, niñas y niños, así como de despensas a habitantes de distintas localidades.

Según la información difundida, estas actividades forman parte de las acciones de prevención y proximidad social que desarrolla la Policía Estatal de manera paralela a sus labores de vigilancia y reacción.

$!La Policía Estatal mantiene presencia en diferentes regiones como parte de las acciones derivadas de la estrategia de seguridad.
La Policía Estatal mantiene presencia en diferentes regiones como parte de las acciones derivadas de la estrategia de seguridad. LIDIET MEXICANO

El Gobierno de Coahuila señaló que la estrategia busca mantener presencia policial en las distintas regiones y fortalecer el contacto entre los elementos de seguridad y la ciudadanía.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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