Frontera: intercambian materiales reciclables por productos para el hogar

FRONTERA, COAH.- El municipio de Frontera recibió por segunda ocasión el Mercadito Pa’ Delante, programa impulsado por el Gobierno de Coahuila y el DIF Estatal que contempla el intercambio de materiales reciclables por productos para el hogar. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acompañada por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, encabezó el arranque de esta jornada realizada en la colonia Occidental, donde los ciudadanos pudieron llevar materiales reciclables acumulados en sus hogares y canjearlos por productos de utilidad.

Durante la actividad se recibió papel, plástico, aluminio, vidrio, botellas y otros materiales, que posteriormente fueron intercambiados por productos de la canasta básica, artículos de limpieza y de higiene personal. Sara Irma Pérez Cantú destacó que este tipo de programas permiten atender dos necesidades al mismo tiempo: promover una cultura de reciclaje y contribuir a la economía de las familias fronterenses.

Señaló además que retirar cacharros y materiales acumulados de los hogares también ayuda a mantener espacios más limpios y a prevenir la generación de focos de infección o sitios que puedan favorecer la proliferación de mosquitos. La jornada fue coordinada por la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez, y la directora del organismo, Karen Cadena, con el respaldo del DIF Coahuila.

De acuerdo con las autoridades municipales, esta fue la segunda ocasión en que el Mercadito Pa’ Delante se realizó en Frontera como parte de las acciones coordinadas con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila.