Frontera: intercambian materiales reciclables por productos para el hogar

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    Frontera: intercambian materiales reciclables por productos para el hogar
    Autoridades estatales y municipales participaron en la jornada, en la que habitantes intercambiaron materiales reciclables por productos para el hogar. LIDIET MEXICANO

El Mercadito Pa’ Delante llegó por segunda ocasión al municipio; ciudadanos entregaron papel, plástico, aluminio, vidrio y otros materiales a cambio de artículos de primera necesidad

FRONTERA, COAH.- El municipio de Frontera recibió por segunda ocasión el Mercadito Pa’ Delante, programa impulsado por el Gobierno de Coahuila y el DIF Estatal que contempla el intercambio de materiales reciclables por productos para el hogar.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acompañada por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, encabezó el arranque de esta jornada realizada en la colonia Occidental, donde los ciudadanos pudieron llevar materiales reciclables acumulados en sus hogares y canjearlos por productos de utilidad.

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Durante la actividad se recibió papel, plástico, aluminio, vidrio, botellas y otros materiales, que posteriormente fueron intercambiados por productos de la canasta básica, artículos de limpieza y de higiene personal.

Sara Irma Pérez Cantú destacó que este tipo de programas permiten atender dos necesidades al mismo tiempo: promover una cultura de reciclaje y contribuir a la economía de las familias fronterenses.

$!Materiales como bicicletas, aparatos electrónicos y otros objetos fueron reunidos durante la segunda jornada del Mercadito Pa’ Delante realizada en Frontera.
Materiales como bicicletas, aparatos electrónicos y otros objetos fueron reunidos durante la segunda jornada del Mercadito Pa’ Delante realizada en Frontera. LIDIET MEXICANO

Señaló además que retirar cacharros y materiales acumulados de los hogares también ayuda a mantener espacios más limpios y a prevenir la generación de focos de infección o sitios que puedan favorecer la proliferación de mosquitos.

La jornada fue coordinada por la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez, y la directora del organismo, Karen Cadena, con el respaldo del DIF Coahuila.

$!El Mercadito Pa’ Delante se realizó en la colonia Occidental con la participación del DIF Coahuila y autoridades de Frontera.
El Mercadito Pa’ Delante se realizó en la colonia Occidental con la participación del DIF Coahuila y autoridades de Frontera. LIDIET MEXICANO

De acuerdo con las autoridades municipales, esta fue la segunda ocasión en que el Mercadito Pa’ Delante se realizó en Frontera como parte de las acciones coordinadas con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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