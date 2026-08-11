Después de 25 años, transforman el paso a desnivel Soledad-Almadén en Frontera

Autoridades municipales comenzaron con la colocación de la nueva carpeta asfáltica y trabajos que buscan devolver seguridad y mejores condiciones de movilidad a uno de los puntos de mayor circulación en Frontera.

FRONTERA, COAH.- Tras pasar cerca de 25 años sin rehabilitación alguna, el paso a desnivel Soledad-Almadén de Ciudad Frontera se encuentra en la recta final de su transformación.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú realizó una nueva supervisión de los trabajos, acompañada por el director de Obras Públicas, Luis González, para constatar personalmente el avance de la intervención y verificar que los últimos detalles se desarrollen conforme a lo previsto.

La rehabilitación representa un cambio importante para una vialidad que durante años presentó desgaste en su pavimento y requería una intervención de fondo. Ahora, los trabajos avanzan hacia su conclusión después de las labores de resane, preparación de la superficie y pintura.

La obra contempla no solamente la renovación de la carpeta asfáltica, sino también mejoras en banquetas, pintura e iluminación, con el propósito de ofrecer un paso más seguro tanto para automovilistas como para peatones.

El punto resulta estratégico para la movilidad de Frontera, al conectar sectores de la ciudad y mantener comunicación con la zona industrial, por lo que la rehabilitación permitirá mejorar las condiciones de tránsito diario para quienes utilizan esta vía.

Durante el recorrido, vecinos del sector destacaron que se trata de una obra que ya era necesaria y que durante años habían esperado ver una intervención integral en este punto.