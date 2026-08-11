Después de 25 años, transforman el paso a desnivel Soledad-Almadén en Frontera

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    Después de 25 años, transforman el paso a desnivel Soledad-Almadén en Frontera
    Autoridades municipales supervisaron los trabajos de rehabilitación en el paso a desnivel Soledad-Almadén. LIDIET MEXICANO

Tras casi 25 años sin una rehabilitación integral, el paso a desnivel Soledad-Almadén de Ciudad Frontera se encuentra en la etapa final de los trabajos de renovación

FRONTERA, COAH.- Tras pasar cerca de 25 años sin rehabilitación alguna, el paso a desnivel Soledad-Almadén de Ciudad Frontera se encuentra en la recta final de su transformación.

Autoridades municipales comenzaron con la colocación de la nueva carpeta asfáltica y trabajos que buscan devolver seguridad y mejores condiciones de movilidad a uno de los puntos de mayor circulación en Frontera.

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$!La obra contempla la colocación de nueva carpeta asfáltica, además de mejoras en banquetas, pintura e iluminación.
La obra contempla la colocación de nueva carpeta asfáltica, además de mejoras en banquetas, pintura e iluminación. LIDIET MEXICANO

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú realizó una nueva supervisión de los trabajos, acompañada por el director de Obras Públicas, Luis González, para constatar personalmente el avance de la intervención y verificar que los últimos detalles se desarrollen conforme a lo previsto.

La rehabilitación representa un cambio importante para una vialidad que durante años presentó desgaste en su pavimento y requería una intervención de fondo. Ahora, los trabajos avanzan hacia su conclusión después de las labores de resane, preparación de la superficie y pintura.

La obra contempla no solamente la renovación de la carpeta asfáltica, sino también mejoras en banquetas, pintura e iluminación, con el propósito de ofrecer un paso más seguro tanto para automovilistas como para peatones.

El punto resulta estratégico para la movilidad de Frontera, al conectar sectores de la ciudad y mantener comunicación con la zona industrial, por lo que la rehabilitación permitirá mejorar las condiciones de tránsito diario para quienes utilizan esta vía.

Durante el recorrido, vecinos del sector destacaron que se trata de una obra que ya era necesaria y que durante años habían esperado ver una intervención integral en este punto.

$!El paso a desnivel Soledad-Almadén conecta distintos sectores de Frontera con la zona industrial.
El paso a desnivel Soledad-Almadén conecta distintos sectores de Frontera con la zona industrial. LIDIET MEXICANO

La alcaldesa señaló que mantener una supervisión directa permite detectar y atender oportunamente cualquier detalle antes de concluir los trabajos, al tiempo que reiteró que el Gobierno Municipal continuará con acciones de rehabilitación en calles, avenidas y espacios públicos.

Con la colocación de la nueva carpeta asfáltica, el paso a desnivel Soledad-Almadén entra en su etapa final, por lo que próximamente volverá a operar con mejores condiciones después de décadas sin una rehabilitación integral.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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