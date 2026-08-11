Sismo sorprende a peloteritos de Sabinas, Coahuila, que participan en torneo en Colombia; están a salvo

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    Sismo sorprende a peloteritos de Sabinas, Coahuila, que participan en torneo en Colombia; están a salvo
    Los tres jóvenes de la Región Carbonífera viajaron con sus familias para formar parte de la selección mexicana que disputa el certamen en Cartagena. CORTESÍA

Franco Vélez, Larry Guzmán y Tadeo Villanueva permanecen en Colombia como integrantes de Guerreros México durante el torneo internacional U13

SABINAS, COAH.- Momentos de angustia vivieron tres jóvenes beisbolistas de Sabinas, de la Región Carbonífera de Coahuila, que se encuentran en Cartagena, Colombia, como parte de la delegación mexicana que participa en el Torneo Internacional U13, luego del sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado lunes en territorio colombiano.

Franco Vélez, Larry Guzmán y Tadeo Villanueva se encontraban en Cartagena cuando el movimiento telúrico fue perceptible en esa ciudad. Los tres menores permanecieron a salvo y no se reportaron daños ni personas lesionadas entre la delegación mexicana.

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Los peloteritos se encontraban aproximadamente a 610 kilómetros en línea recta del epicentro, ubicado cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia.

Pese a encontrarse a cientos de kilómetros del epicentro, la magnitud del movimiento hizo que fuera percibido en Cartagena, donde se encontraba hospedada la delegación mexicana. El fenómeno provocó preocupación entre jugadores, entrenadores y padres de familia, quienes mantuvieron comunicación para confirmar que todos estuvieran bien.

Después del susto, los integrantes de Guerreros México retomaron sus actividades deportivas y continuaron con el calendario del torneo. La selección enfrentó posteriormente a Venezuela, encuentro en el que llegó a tomar una ventaja de 5-0 antes de terminar con derrota.

La participación representa una experiencia internacional para los tres coahuilenses, quienes viajaron acompañados por sus padres para representar a México. Mientras continúa la competencia, familiares y responsables del equipo mantienen comunicación permanente para dar seguimiento a los jugadores.

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El torneo está previsto para concluir el 14 de agosto, mientras que el regreso de la delegación mexicana se contempla para el día 15. Los tres representantes de la Región Carbonífera permanecen en Cartagena y, tras el susto provocado por el sismo, continúan concentrados en su participación deportiva.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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