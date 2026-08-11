Sismo sorprende a peloteritos de Sabinas, Coahuila, que participan en torneo en Colombia; están a salvo

Franco Vélez, Larry Guzmán y Tadeo Villanueva se encontraban en Cartagena cuando el movimiento telúrico fue perceptible en esa ciudad. Los tres menores permanecieron a salvo y no se reportaron daños ni personas lesionadas entre la delegación mexicana.

SABINAS, COAH.- Momentos de angustia vivieron tres jóvenes beisbolistas de Sabinas , de la Región Carbonífera de Coahuila, que se encuentran en Cartagena, Colombia, como parte de la delegación mexicana que participa en el Torneo Internacional U13, luego del sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado lunes en territorio colombiano.

Los peloteritos se encontraban aproximadamente a 610 kilómetros en línea recta del epicentro, ubicado cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia.

Pese a encontrarse a cientos de kilómetros del epicentro, la magnitud del movimiento hizo que fuera percibido en Cartagena, donde se encontraba hospedada la delegación mexicana. El fenómeno provocó preocupación entre jugadores, entrenadores y padres de familia, quienes mantuvieron comunicación para confirmar que todos estuvieran bien.

Después del susto, los integrantes de Guerreros México retomaron sus actividades deportivas y continuaron con el calendario del torneo. La selección enfrentó posteriormente a Venezuela, encuentro en el que llegó a tomar una ventaja de 5-0 antes de terminar con derrota.

La participación representa una experiencia internacional para los tres coahuilenses, quienes viajaron acompañados por sus padres para representar a México. Mientras continúa la competencia, familiares y responsables del equipo mantienen comunicación permanente para dar seguimiento a los jugadores.