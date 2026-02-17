Destina San Buenaventura 20 mdp a obra pública en 2026

Monclova
/ 17 febrero 2026
    El alcalde Javier Flores informó que la inversión se enfocará en recarpeteo y rehabilitación de vialidades clave CORTESÍA

El programa contempla rehabilitar vialidades deterioradas y fortalecer la movilidad

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El Ayuntamiento de San Buenaventura ejercerá durante 2026 una inversión cercana a los 20 millones de pesos en obra pública, informó el alcalde Javier Flores, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y avanzar en el recarpeteo de las principales vialidades.

El edil explicó que estas acciones forman parte de la planeación anual de su administración, enfocada en rehabilitar calles con mayor flujo vehicular y atender zonas que por años presentaron deterioro.

Como parte del programa, ya iniciaron los trabajos de recarpeteo en la entrada principal de la ciudad, una vialidad clave que se encontraba en malas condiciones debido al desgaste por el tránsito constante. De igual forma, se interviene el bulevar Humberto Rodríguez, uno de los ejes más importantes para la movilidad local, donde se busca mejorar tanto la funcionalidad como la imagen urbana.

“Estamos trabajando en una carpeta de proyectos; iniciamos el año con el recarpeteo de la entrada principal, que estaba muy dañada, y también en el bulevar Humberto Rodríguez, que es una vialidad muy transitada. Tenemos presupuestado cerca de 20 millones de pesos en obra pública”, señaló el alcalde.

Flores agregó que, además del mejoramiento urbano, su administración mantiene cercanía con las comunidades rurales mediante recorridos por ejidos y reuniones con comisariados, a fin de definir acciones conjuntas. Entre los apoyos contemplados se encuentran la limpieza de canales y otras labores solicitadas por productores, con el propósito de impulsar el desarrollo integral del municipio.

