Destinan 20 millones de pesos a programa de apoyos para personas con discapacidad en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un total de 285 personas con discapacidad de Monclova y municipios de la Región Centro-Desierto recibieron aparatos auditivos, ortopédicos y apoyos para la movilidad durante una jornada encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Carlos Villarreal Pérez. La entrega formó parte del Programa de Apoyos Económicos para Personas con Discapacidad 2026, para el cual el Gobierno de Coahuila informó que se contempla una inversión de 20 millones de pesos y acciones dirigidas también a habitantes de las regiones Carbonífera y Norte.

Durante el evento “Veamos la Discapacidad” se entregaron aparatos auditivos y ortopédicos, sillas de ruedas, sillas para baño, andaderas y sillas especiales, además de unidades UNEDIF destinadas al traslado de personas con discapacidad, según la información proporcionada por las autoridades. En la jornada participó también la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, así como alcaldes de municipios de la Región Centro-Desierto. Jiménez Salinas señaló que los apoyos son resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios y las instituciones involucradas en la atención de las personas con discapacidad.

“Cuando hay una persona con discapacidad en una casa, hay un trabajo y una colaboración familiar; por eso estos apoyos son muy importantes, porque facilitan la movilidad y la logística de toda una familia”, expresó el gobernador. Carlos Villarreal destacó la coordinación con el Gobierno estatal y el DIF Coahuila para llevar estos programas a habitantes de Monclova y otros municipios de la región.

“En Monclova sabemos que cuando trabajamos en equipo, los beneficios llegan a quienes más los necesitan. Estos apoyos representan una diferencia importante para las familias y nos motivan a seguir sumando esfuerzos con el gobernador Manolo Jiménez y el DIF Coahuila”, declaró. De acuerdo con la información difundida, las entregas forman parte de las acciones que el programa estatal desarrolla durante 2026 para personas con discapacidad y sus familias en distintas regiones de Coahuila.