Detectan un caso de COVID-19 en la Normal de Monclova; hay otros seis sospechosos

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    Detectan un caso de COVID-19 en la Normal de Monclova; hay otros seis sospechosos
    Seis estudiantes fueron enviados a sus domicilios después de presentar malestar general, dolor de garganta y fiebre; sus resultados determinarán si se trata de nuevos contagios. CORTESÍA

Seis estudiantes con síntomas fueron enviados a casa y esperan resultados para descartar nuevos contagios

MONCLOVA, COAH.- Un caso confirmado de COVID-19 y seis estudiantes más con síntomas compatibles con la enfermedad fueron detectados en la Escuela Normal de Monclova, situación que llevó a retirar ayer de las aulas a los alumnos que presentan malestar mientras esperan los resultados de las pruebas.

De acuerdo con la información difundida ayer, la alerta se generó luego de confirmarse el resultado positivo de una estudiante. Posteriormente, personal del plantel detectó a seis jóvenes con síntomas como malestar general, dolor de garganta y fiebre, por lo que se les pidió retirarse a sus domicilios y realizarse las pruebas correspondientes.

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Los seis estudiantes permanecen hasta ahora como casos probables, ya que sus diagnósticos no han sido confirmados. Algunos acudieron por cuenta propia a laboratorios particulares para determinar si los síntomas corresponden a una infección por SARS-CoV-2.

Hasta ayer, las actividades académicas de la Normal de Monclova no habían sido suspendidas y continuaban de manera regular en las nuevas instalaciones del plantel.

La situación ocurre apenas unas semanas después del inicio del ciclo escolar 2026-2027 en la nueva sede de la institución, ubicada en la colonia El Pueblo. Cerca de 450 estudiantes comenzaron ahí sus actividades académicas luego de la rehabilitación del inmueble que anteriormente funcionaba como Escuela Club de Leones número cuatro.

Por ahora, la presencia de un caso confirmado y seis estudiantes con síntomas no permite establecer que exista un brote dentro de la institución. Será necesario esperar los resultados de las pruebas para determinar si se trata de nuevos contagios y si las autoridades educativas y sanitarias deben ampliar las medidas preventivas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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