Detienen a hombre con 105 dosis de mariguana durante operativo en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Un operativo de vigilancia en la colonia Magdalenas concluyó con la detención de un hombre que portaba más de un centenar de dosis de mariguana en Cuatro Ciénegas. La intervención ocurrió la tarde del viernes, cuando patrulleros que circulaban por la calle Bugambilias detectaron a un individuo que intentó evadirlos al ver la unidad.

Ante la reacción del sospechoso, los oficiales procedieron a entrevistarlo y realizar una revisión de rutina. Durante la inspección localizaron una mochila que contenía 105 bolsitas herméticas con hierba verde y seca, empaquetada en porciones individuales con características de la mariguana.

El hombre fue identificado como Juan Eduardo “N”, de 35 años, habitante del mismo sector. Tras su aseguramiento, los elementos lo trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pública para la certificación médica y el registro correspondiente.