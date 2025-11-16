Detienen a hombre con 105 dosis de mariguana durante operativo en Cuatro Ciénegas
Durante un recorrido de vigilancia en la colonia Magdalenas, los patrulleros detectaron a un hombre que mostró actitud evasiva al ver la unidad
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Un operativo de vigilancia en la colonia Magdalenas concluyó con la detención de un hombre que portaba más de un centenar de dosis de mariguana en Cuatro Ciénegas. La intervención ocurrió la tarde del viernes, cuando patrulleros que circulaban por la calle Bugambilias detectaron a un individuo que intentó evadirlos al ver la unidad.
Ante la reacción del sospechoso, los oficiales procedieron a entrevistarlo y realizar una revisión de rutina. Durante la inspección localizaron una mochila que contenía 105 bolsitas herméticas con hierba verde y seca, empaquetada en porciones individuales con características de la mariguana.
El hombre fue identificado como Juan Eduardo “N”, de 35 años, habitante del mismo sector. Tras su aseguramiento, los elementos lo trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pública para la certificación médica y el registro correspondiente.
Una vez concluido el procedimiento inicial, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de Monclova, autoridad que continuará con la investigación sobre la procedencia del material y determinará su situación jurídica.
El aseguramiento quedó asentado como parte de los recorridos preventivos implementados en la zona, considerada de atención prioritaria por los reportes de narcomenudeo. Con este caso, se suma un nuevo decomiso de dosis que circulaban en distintos puntos del municipio.
La intervención se llevó a cabo durante el segundo turno de labores del 14 de noviembre de 2025. Tras confirmar el contenido de las bolsas, los agentes aseguraron el material y realizaron el traslado del detenido para continuar con los trámites correspondientes.
(Con información de medios locales)