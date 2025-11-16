Localizan a hombre gravemente herido tras tercer intento de suicidio en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte despliegue de unidades de emergencia se registró en la colonia Santa Bárbara, en Monclova, luego de que un hombre de 46 años fue localizado con heridas graves dentro de su domicilio, tras protagonizar un nuevo intento de suicidio.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre identificado como José Román permanecía solo en su vivienda cuando atentó nuevamente contra su vida. Según la información recabada, sus familiares se encontraban fuera del hogar y fue su esposa quien, al regresar, lo encontró tirado en la recámara, ensangrentado y en estado crítico.

Las autoridades detallaron que Román presentaba lesiones profundas en ambas muñecas, provocadas con una hoja de acero inoxidable extraída de un rastrillo. Tras el hallazgo, su esposa solicitó ayuda inmediata a través del número de emergencias 911, lo que permitió la rápida llegada de unidades médicas y policiacas.