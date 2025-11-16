Localizan a hombre gravemente herido tras tercer intento de suicidio en Monclova
El hombre fue encontrado por su esposa con profundas heridas en ambas muñecas, provocadas con una hoja metálica
MONCLOVA, COAH.- Un fuerte despliegue de unidades de emergencia se registró en la colonia Santa Bárbara, en Monclova, luego de que un hombre de 46 años fue localizado con heridas graves dentro de su domicilio, tras protagonizar un nuevo intento de suicidio.
De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre identificado como José Román permanecía solo en su vivienda cuando atentó nuevamente contra su vida. Según la información recabada, sus familiares se encontraban fuera del hogar y fue su esposa quien, al regresar, lo encontró tirado en la recámara, ensangrentado y en estado crítico.
Las autoridades detallaron que Román presentaba lesiones profundas en ambas muñecas, provocadas con una hoja de acero inoxidable extraída de un rastrillo. Tras el hallazgo, su esposa solicitó ayuda inmediata a través del número de emergencias 911, lo que permitió la rápida llegada de unidades médicas y policiacas.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención inicial en el sitio y trasladaron al lesionado al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde permanece bajo observación especializada debido a la gravedad de las heridas.
Información de las autoridades señala que el hombre atravesaba un periodo severo de depresión, antecedente que ya había derivado en otros dos intentos de suicidio. En uno de ellos, habría ingerido medicamento controlado, mientras que en otro episodio colocó una soga en su cuello, intentando ahorcarse en el patio de su casa.
Cuerpos de emergencia reiteraron la importancia de solicitar apoyo oportuno ante cualquier señal de riesgo y recordaron que la Línea de la Vida (800 911 2000) se encuentra disponible las 24 horas para brindar atención emocional y orientación en situaciones de crisis.
El estado de salud de José Román continúa bajo evaluación médica, mientras que las autoridades mantienen el seguimiento correspondiente para la atención integral del caso.
(Con información de medios locales)