Detienen a un hombre por arrojar escombro en colonia de Saltillo

Como parte del fortalecimiento de los operativos para prevenir la contaminación, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a un individuo por depositar escombro y basura en un sitio no autorizado, ahora en la colonia Nuevo Progreso.

La intervención se dio luego de un reporte ciudadano realizado a través de los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaría. Elementos de la Policía Ambiental acudieron a la calle Mundo Nuevo, donde sorprendieron a Mario César “N”, de 50 años, en el momento en que arrojaba desechos en la vía pública.

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La titular de la Policía Ambiental, Jessica Martínez Terrazas, informó que el detenido fue turnado ante las autoridades correspondientes para el seguimiento legal.

Este hecho se suma a otras acciones recientes: el pasado viernes se detuvo a otro hombre por tirar escombro en la colonia Saltillo 2000, mientras que en la primera semana se aseguraron a dos personas más por conductas similares, una en la colonia La Palma y otra cerca del bulevar Fundadores.

La Comisaría de Seguridad reiteró el llamado a la población para denunciar este tipo de prácticas mediante las líneas de emergencia (844) 4.14.11.14 de la Policía Municipal, los grupos de WhatsApp o el ChatBot al número 844.893.09.09.