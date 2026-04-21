Detienen a un hombre por arrojar escombro en colonia de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 21 abril 2026
    Detienen a un hombre por arrojar escombro en colonia de Saltillo
    El detenido fue turnado por las autoridades correspondientes.

El operativo estuvo a cargo de la comisaría de Protección Ciudadana

Como parte del fortalecimiento de los operativos para prevenir la contaminación, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a un individuo por depositar escombro y basura en un sitio no autorizado, ahora en la colonia Nuevo Progreso.

La intervención se dio luego de un reporte ciudadano realizado a través de los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaría. Elementos de la Policía Ambiental acudieron a la calle Mundo Nuevo, donde sorprendieron a Mario César “N”, de 50 años, en el momento en que arrojaba desechos en la vía pública.

TE PUEDE INTERESAR: Golpea con un block a su pareja y la deja lesionada en Saltillo; había salido recientemente del penal

La titular de la Policía Ambiental, Jessica Martínez Terrazas, informó que el detenido fue turnado ante las autoridades correspondientes para el seguimiento legal.

Este hecho se suma a otras acciones recientes: el pasado viernes se detuvo a otro hombre por tirar escombro en la colonia Saltillo 2000, mientras que en la primera semana se aseguraron a dos personas más por conductas similares, una en la colonia La Palma y otra cerca del bulevar Fundadores.

La Comisaría de Seguridad reiteró el llamado a la población para denunciar este tipo de prácticas mediante las líneas de emergencia (844) 4.14.11.14 de la Policía Municipal, los grupos de WhatsApp o el ChatBot al número 844.893.09.09.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Restos de artefactos detonados evidencian el impacto de su uso tras celebraciones.

Coahuila: Buscan prohibir uso de pirotecnia (por ruido)... se permitirá en fiestas como El Grito
La delegación coahuilense fue presentada rumbo a la Olimpiada Nacional 2026 durante ceremonia oficial.

Manolo Jiménez: Coahuila listo para competir en la Olimpiada Nacional 2026
El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó sobre la llegada de visitantes por eventos deportivos en Monclova.

Monclova espera derrama de 20 millones de pesos por torneos y arranque de temporada de béisbol
El MC Óscar Martínez Martínez impartirá la conferencia sobre la misión Artemis II y los avances en la exploración lunar.

Saltillo mira a la Luna: Sociedad Astronómica invita a conferencia sobre la misión Artemis II
El impacto ocurrió cuando una de las unidades ferroviarias se encontraba detenida y fue alcanzada por otro tren, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

Tren embiste a otro detenido y deja dos lesionados en Ramos Arizpe
Madres buscadoras

Madres buscadoras
Teotihuacán: Postal mundialista

Teotihuacán: Postal mundialista
true

CDMX y el caso Edith Guadalupe: 8 años, 30 años, ¿y las mujeres?