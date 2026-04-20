Así operaba MetaXchange: el esquema tipo Ponzi por el que detuvieron a su directora en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la detención de Nazaret “N”, identificada como fundadora y directora general de la empresa MetaXchange Capital, señalada por su probable participación en un esquema de fraude que operaba bajo la apariencia de inversiones en la capital del país. La aprehensión se llevó a cabo el 17 de abril de 2026 durante un cateo en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con la titular de la institución, Bertha Alcalde Luján, el caso forma parte de una investigación más amplia que ha permitido documentar una operación estructurada vinculada con múltiples denuncias de personas afectadas.

CASO METAXCHANGE: AUTORIDADES IDENTIFICAN PATRÓN DE OPERACIÓN TIPO PONZI Las indagatorias realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señalan que MetaXchange operaba mediante un esquema de captación de recursos con características de fraude piramidal. Según la autoridad, se detectó que la empresa ofrecía inversiones con rendimientos de hasta 15 por ciento mensual, respaldadas por contratos, oficinas físicas y cuentas bancarias que generaban una apariencia de legalidad. Como parte de este mecanismo, en una primera etapa algunos inversionistas recibían pagos, lo que contribuía a generar confianza y atraer a nuevas personas. Sin embargo, posteriormente las retribuciones se suspendían sin que se devolviera el capital invertido. El análisis financiero permitió establecer que los pagos realizados a ciertos participantes no provenían de actividades económicas reales, sino de recursos aportados por nuevos inversionistas, lo que corresponde a un esquema tipo Ponzi o piramidal. A la fecha, se han contabilizado más de 120 denuncias y un monto de afectación superior a los 150 millones de pesos.

DETENCIONES PREVIAS Y PROCESO JUDICIAL EN CURSO Como parte de la misma investigación, las autoridades informaron que Patrick “N”, señalado como posible encargado del manejo de recursos y cuentas, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Mariana “N”, vinculada con la relación directa con inversionistas, enfrenta proceso con medidas cautelares. La Fiscalía capitalina detalló que estas acciones derivan de trabajos ministeriales que incluyeron rastreo de cuentas bancarias, análisis de documentos constitutivos, peritajes informáticos y recopilación de testimonios, lo que permitió vincular distintos casos bajo un mismo patrón de operación. EMPRESA RESPONDIÓ A SEÑALAMIENTOS TRAS DENUNCIAS PÚBLICAS El caso cobró notoriedad pública luego de que la actriz Sandra Echeverría denunciara haber sido víctima de esta modalidad de inversión. Posteriormente, la empresa MetaXchange difundió un comunicado en sus redes sociales en el que señaló: “MetaXchange informa a todos nuestros asociados y a la opinión pública que nuestras operaciones continúan desarrollándose con absoluta normalidad”. En el mismo documento, la compañía indicó que “nuestro compromiso con la continuidad de nuestros servicios es firme” y añadió que “reiteramos nuestra absoluta confianza en las instituciones, en las leyes y en el Estado de Derecho que rige nuestro país”.

METAXCHANGE: MODELO DE NEGOCIO Y SITUACIÓN REGULATORIA De acuerdo con información disponible en registros públicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, MetaXchange Capital está constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) y ha solicitado el registro de servicios relacionados con consultoría de negocios, gestión de inversiones, asesoramiento financiero y actividades vinculadas a criptomonedas. La empresa se presenta en sus plataformas digitales como una entidad privada enfocada en el crecimiento patrimonial de sus asociados mediante un modelo de negocio que describe como sostenible. Sin embargo, en su propio sitio web reconoce que no es una entidad financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Asimismo, en un documento de la Dirección General de Visitas de Investigación de la CNBV se menciona que en mayo de 2021 se abrió un expediente relacionado con presuntas operaciones violatorias por parte de la compañía. METAXCHANGE: FUNCIONAMIENTO BAJO FIGURA DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN El modelo operativo de MetaXchange se basaba en la figura jurídica de asociación en participación, definida en la legislación mercantil mexicana como un contrato mediante el cual una persona concede a otras una participación en las utilidades y pérdidas de una negociación. Según la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, este esquema fue utilizado para captar recursos de inversionistas bajo la promesa de altos rendimientos. En algunos casos, los contratos establecían que, si los pagos no se realizaban en tiempo, los montos quedarían como saldos pendientes a liquidarse posteriormente.

La Fiscalía capitalina indicó que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos, desarticular la estructura operativa y garantizar el acceso a la justicia de las personas afectadas. Asimismo, recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas señaladas serán consideradas inocentes hasta que exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

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