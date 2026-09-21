Detonación de pirotecnia deja lesionas a dos personas durante festejo religioso en Castaños

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    Detonación de pirotecnia deja lesionas a dos personas durante festejo religioso en Castaños
    Protección Civil acudió a la iglesia El Buen Suceso para tomar conocimiento del incidente.

Dos asistentes sufrieron quemaduras tras una detonación durante un festejo religioso en la iglesia El Buen Suceso

CASTAÑOS, COAH.- Una detonación de pirotecnia durante un festejo religioso dejó a dos personas lesionadas por quemaduras la noche del domingo en la iglesia El Buen Suceso, ubicada en la zona centro de Castaños.

El accidente ocurrió mientras se desarrollaba una celebración organizada en la parroquia, encabezada por el padre Marcos. Como parte de las actividades se tenía previsto el uso de pirotecnia, pero durante el encendido uno de los artefactos detonó y alcanzó a dos de los asistentes.

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Las personas afectadas presentaron quemaduras, por lo que quienes se encontraban en el lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Bomberos Castaños acudieron a la iglesia para brindar atención prehospitalaria a los lesionados. Después de recibir los primeros auxilios, ambos fueron trasladados para que recibieran valoración y atención médica.

La detonación también provocó la movilización de elementos de Protección Civil, quienes acudieron a la parroquia para conocer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Los elementos de la corporación establecieron contacto con el responsable de la celebración, identificado como el padre Marcos, y recabaron información sobre el uso de pirotecnia durante el festejo.

Hasta el momento, el saldo reportado es de dos personas lesionadas por quemaduras. Las autoridades dieron seguimiento al incidente y a las condiciones en que fueron utilizados los artefactos pirotécnicos durante la celebración religiosa.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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