Difunden búsqueda de mujer desaparecida en Frontera; Fiscalía señala que no existe denuncia formal

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Monclova
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    Difunden búsqueda de mujer desaparecida en Frontera; Fiscalía señala que no existe denuncia formal
    La familia de Anamaria Guadalupe manifestó su preocupación por la falta de información sobre su paradero y puso a disposición números telefónicos para recibir cualquier dato que contribuya a encontrarla. LIDIET MEXICANO

La mujer desaparecida fue vista por última vez vistiendo una blusa color azul marino, pantalón de mezclilla azul y sandalias, de acuerdo con la información difundida

FRONTERA, COAH.- Familiares de Anamaria Guadalupe Rodríguez Venegas, de 36 años de edad, solicitan el apoyo de la ciudadanía para ayudar a localizarla, luego de que perdieron contacto con ella desde el pasado jueves 4 de junio, en la colonia Borja, del municipio de Frontera.

A través de redes sociales, sus seres queridos difundieron una serie de datos en los que informan que la última vez que fue vista vestía una blusa color azul marino, pantalón de mezclilla azul y sandalias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/detencion-de-tania-y-tony-flores-se-debio-a-amenazas-e-insultos-a-la-autoridad-circulaban-a-exceso-de-velocidad-fiscalia-KE21253854

Como señas particulares, indicaron que mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, tiene ojos color miel, complexión media y un tatuaje en la muñeca del brazo izquierdo.

$!A través de redes sociales, seres queridos de Anamaria compartieron las características físicas y la vestimenta que portaba la última vez que fue vista, con el objetivo de obtener información que ayude a localizarla.
A través de redes sociales, seres queridos de Anamaria compartieron las características físicas y la vestimenta que portaba la última vez que fue vista, con el objetivo de obtener información que ayude a localizarla. LIDIET MEXICANO

La familia manifestó su preocupación por no tener información sobre su paradero y pidió a la población compartir la publicación para ampliar la búsqueda. Asimismo, puso a disposición los números telefónicos 866-124-3112 y 866-235-2301 para cualquier dato que contribuya a localizarla.

Sobre el caso, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que hasta el momento no existe un reporte formal de desaparición presentado ante la dependencia, por lo que hizo un llamado a los familiares para acudir a interponer la denuncia correspondiente y activar los protocolos de búsqueda.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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