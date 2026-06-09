Difunden búsqueda de mujer desaparecida en Frontera; Fiscalía señala que no existe denuncia formal
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La mujer desaparecida fue vista por última vez vistiendo una blusa color azul marino, pantalón de mezclilla azul y sandalias, de acuerdo con la información difundida
FRONTERA, COAH.- Familiares de Anamaria Guadalupe Rodríguez Venegas, de 36 años de edad, solicitan el apoyo de la ciudadanía para ayudar a localizarla, luego de que perdieron contacto con ella desde el pasado jueves 4 de junio, en la colonia Borja, del municipio de Frontera.
A través de redes sociales, sus seres queridos difundieron una serie de datos en los que informan que la última vez que fue vista vestía una blusa color azul marino, pantalón de mezclilla azul y sandalias.
Como señas particulares, indicaron que mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, tiene ojos color miel, complexión media y un tatuaje en la muñeca del brazo izquierdo.
La familia manifestó su preocupación por no tener información sobre su paradero y pidió a la población compartir la publicación para ampliar la búsqueda. Asimismo, puso a disposición los números telefónicos 866-124-3112 y 866-235-2301 para cualquier dato que contribuya a localizarla.
Sobre el caso, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que hasta el momento no existe un reporte formal de desaparición presentado ante la dependencia, por lo que hizo un llamado a los familiares para acudir a interponer la denuncia correspondiente y activar los protocolos de búsqueda.