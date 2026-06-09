Difunden búsqueda de mujer desaparecida en Frontera; Fiscalía señala que no existe denuncia formal

FRONTERA, COAH.- Familiares de Anamaria Guadalupe Rodríguez Venegas, de 36 años de edad, solicitan el apoyo de la ciudadanía para ayudar a localizarla, luego de que perdieron contacto con ella desde el pasado jueves 4 de junio, en la colonia Borja, del municipio de Frontera.

A través de redes sociales, sus seres queridos difundieron una serie de datos en los que informan que la última vez que fue vista vestía una blusa color azul marino, pantalón de mezclilla azul y sandalias.