Dos regidores de Monclova piden licencia; buscan contender en elección de junio

Dos regidores del Ayuntamiento de Monclova solicitaron licencia para separarse de sus cargos con el propósito de participar en el próximo proceso electoral, donde se renovarán las diputaciones locales.

La petición fue presentada durante la junta de Cabildo realizada la mañana de este jueves en la Presidencia Municipal, en la que Glenda Suárez, titular de la comisión de Educación, Arte y Cultura por el PRI; y Alfonso Almeraz del partido Morena, formalizaron su intención ante el cuerpo edilicio.

Ambos manifestaron que su decisión obedece a su interés de buscar un espacio en el Congreso del Estado, por lo que optaron por iniciar el trámite conforme a lo que establece la ley, a fin de participar en la contienda electoral sin contravenir la normatividad vigente.

En entrevista, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, explicó que el Cabildo únicamente recibe las solicitudes y las turna al Congreso del Estado.

Esta es la instancia que tiene la facultad de aprobar las licencias y designar a los suplentes, siguiendo los tiempos y procedimientos legales.

Detalló que, en el caso de Glenda Suárez, la licencia surtió efecto a partir de este mismo día, mientras que la de Alfonso Almeraz entrará en vigor en los próximos días hábiles, una vez que se remita formalmente la documentación al Poder Legislativo.

El edil subrayó que todo servidor público debe conducirse con responsabilidad y apego a la ley cuando manifiesta su interés de participar en un proceso electoral.

Asimismo, les deseó éxito en sus aspiraciones y reiteró que el Ayuntamiento continuará trabajando de manera coordinada para garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de la administración municipal.

Finalmente, hizo un llamado a que el proceso electoral de junio se desarrolle con respeto y civilidad, privilegiando siempre el bienestar de Monclova y sus familias.