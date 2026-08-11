Ejecutiva bancaria habría robado 12 mdp a Afirme en Monclova

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que fueron los representantes jurídicos de Banco Afirme quienes acudieron y presentaron la denuncia correspondiente, luego de detectar movimientos irregulares.

MONCLOVA, COAH.- Una empleada de una institución bancaria habría sustraído alrededor de 12 millones de pesos durante un periodo aproximado de dos meses, utilizando las llaves y códigos que tenía para realizar operaciones, situación que fue detectada tras una auditoría interna y que derivó en su detención y vinculación a proceso de la mujer.

Explicó que, a partir de la denuncia, la Fiscalía comenzó con la integración de la carpeta de investigación y reunió los diferentes medios de prueba, incluyendo dictámenes periciales y documentación relacionada con las operaciones bancarias.

De acuerdo con las investigaciones, la empleada, que tenía un alto rango como ejecutiva, habría aprovechado durante aproximadamente dos meses los accesos, llaves o códigos que tenía a su disposición por las funciones que desempeñaba dentro de la institución, realizando diversas acciones que permitieron la sustracción del dinero.

El faltante fue detectado cuando el banco realizó una auditoría y encontró movimientos que no correspondían con la operación normal de la institución, por lo que se procedió legalmente contra la empleada.

“Los apoderados jurídicos de la institución bancaria asistieron a interponer una denuncia, se empezó a integrar la carpeta de investigación y se fueron anexando todos los medios de prueba”, explicó Lazo Chapa.

Una vez que la Fiscalía consideró concluida la investigación inicial, solicitó ante la autoridad judicial una orden de aprehensión, misma que posteriormente fue cumplimentada.

La mujer fue llevada ante un juez y durante la audiencia inicial se determinó su vinculación a proceso por los hechos que se le imputan.

Como medida cautelar, el órgano jurisdiccional impuso prisión preventiva, debido a que la Fiscalía argumentó que la imputada contaba con los medios necesarios para sustraerse de la acción de la justicia.

Actualmente, la investigación continúa dentro del plazo establecido por el juez, mientras las autoridades reúnen y analizan los elementos necesarios para determinar las responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía señaló que el monto involucrado asciende a aproximadamente 12 millones de pesos, mientras que el proceso judicial continúa su curso.