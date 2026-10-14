El Niño Fidencio reunirá nuevamente a Coahuila y Nuevo León en doble conmemoración

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    El Niño Fidencio reunirá nuevamente a Coahuila y Nuevo León en doble conmemoración
    El ejido Espinazo, centro devocionario al Niño Fidencio, comparte territorio entre Castaños, Coahuila, y Mina, Nuevo León. El calendario tradicional contempla conmemoraciones el 17 y el 19 de octubre. CORTESÍA

El calendario tradicional del ejido Espinazo, en Castaños, tiene como fechas centrales el 17 de octubre, por el nacimiento del famoso curandero, y el 19, por su aniversario luctuoso

CASTAÑOS, COAH.— El ejido Espinazo, en el municipio de Castaños, Coahuila, se acerca a los festejos en torno al 88 aniversario luctuoso del Niño Fidencio, con dos fechas centrales en su calendario tradicional, el sábado 17 y el lunes 19 de octubre. La comunidad fidencista, limítrofe con Mina, Nuevo León, es el centro de esta devoción popular.

El 17 de octubre se conmemora el nacimiento de José Fidencio Constantino Síntora, mientras que el 19 se recuerda su fallecimiento, ocurrido en 1938. Ambas fechas dan sentido a las jornadas de octubre, durante las cuales sus seguidores acostumbran acudir masivamente al poblado para orar, presentar peticiones y agradecer favores que le atribuyen como “milagros”.

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Aunque Espinazo suele asociarse exclusivamente con Nuevo León, su vínculo con Coahuila es territorial. La Secretaría de Cultura federal lo reconoce entre las comunidades del municipio de Castaños, donde también se conservan expresiones de la cultura popular regional.

Para los peregrinos, la visita incluye espacios relacionados con la vida del curandero, cuya fama creció durante las décadas de 1920 y 1930. Entre los puntos de veneración se encuentran la casa que alberga su tumba, el árbol conocido como el Pirulito y el Charquito, a los que sus seguidores otorgan un significado espiritual.

La conmemoración reúne una tradición transmitida entre generaciones. Familias provenientes de distintas regiones de México y Estados Unidos mantienen la costumbre de regresar a Espinazo, donde la división entre entidades convive con una misma devoción.

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El encuentro también tiene importancia para la economía del poblado. Durante las peregrinaciones, habitantes ofrecen habitaciones y habilitan patios como zonas de campamento o estacionamiento, servicios que permiten recibir a quienes permanecen varios días.

Las fechas de octubre son distintas de la celebración del 19 de marzo, vinculada con San José. Ahora, el nacimiento y la muerte del Niño Fidencio vuelven a colocar a Espinazo y a su porción coahuilense en el calendario de sus seguidores.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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