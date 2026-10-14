Juez cierra proceso contra Francisco Garduño por incendio que dejó 40 migrantes muertos en Juárez

El juez Víctor Manlio Hernández Calderón declaró cumplidas las condiciones impuestas a Garduño para acceder a la suspensión condicional del proceso y decretó el sobreseimiento de la causa penal 237/2023. La resolución puso fin al procedimiento sin que se celebrara un juicio que concluyera con una sentencia sobre su responsabilidad penal por los hechos.

Un juez federal determinó el martes 13 de octubre dar por concluido el proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración ( INM ), por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, relacionado con el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes el 27 de marzo de 2023.

Entre las condiciones que el exfuncionario debía cumplir se encontraban el pago de indemnizaciones a las víctimas y sus familiares, así como ofrecer una disculpa pública. El juzgador consideró que estos requisitos habían sido satisfechos.

¿POR QUÉ TERMINÓ EL PROCESO PENAL CONTRA FRANCISCO GARDUÑO?

El 24 de enero de 2025, la autoridad judicial concedió a Garduño la suspensión condicional del proceso y estableció una serie de condiciones para que pudiera concluir la causa penal.

De acuerdo con la información del caso, el juez determinó que el excomisionado cumplió con las indemnizaciones acordadas para las víctimas y sus familiares. Los recursos económicos destinados a estos pagos procedieron del Instituto Nacional de Migración, según los datos proporcionados.

Otra de las condiciones fue una disculpa pública, que Garduño ofreció el 27 de septiembre de 2025 en el Museo de la Ciudad de México, después de que una orden judicial estableciera que debía realizarla.

Tras revisar el cumplimiento de las medidas, el juez resolvió que correspondía declarar extinguido el proceso penal y sobreseer la causa. Esta determinación no equivale a una sentencia absolutoria emitida después de un juicio sobre los hechos, sino al cierre del procedimiento por el cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional.

INCENDIO EN ESTACIÓN MIGRATORIA DE CIUDAD JUÁREZ DEJÓ 40 MUERTOS

El incendio ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023 en el área de alojamiento para hombres de la estación migratoria ubicada en Ciudad Juárez, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

El siniestro provocó la muerte de 40 migrantes y dejó a otras 27 personas lesionadas, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso. Las víctimas eran hombres de distintas nacionalidades, entre ellas guatemalteca, hondureña, salvadoreña, venezolana, colombiana y ecuatoriana.

Las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas después del incendio mostraron a personal de la estación fuera del área donde permanecían encerrados los migrantes mientras se propagaban el humo y las llamas.

La investigación derivó en procesos penales contra distintos funcionarios. En el caso de Garduño, quien encabezaba el INM cuando ocurrió el siniestro, la imputación fue por ejercicio ilícito del servicio público, dentro de la causa penal 237/2023.