Juez cierra proceso contra Francisco Garduño por incendio que dejó 40 migrantes muertos en Juárez

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México
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    Juez cierra proceso contra Francisco Garduño por incendio que dejó 40 migrantes muertos en Juárez
    Francisco Garduño, exdirector del INM, quedó fuera del proceso penal tras cumplir las condiciones judiciales por el incendio en Ciudad Juárez. Cuartoscuro

El extitular del INM cumplió las condiciones para el sobreseimiento, incluidas indemnizaciones a víctimas y una disculpa pública por la tragedia de 2023

Un juez federal determinó el martes 13 de octubre dar por concluido el proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, relacionado con el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes el 27 de marzo de 2023.

El juez Víctor Manlio Hernández Calderón declaró cumplidas las condiciones impuestas a Garduño para acceder a la suspensión condicional del proceso y decretó el sobreseimiento de la causa penal 237/2023. La resolución puso fin al procedimiento sin que se celebrara un juicio que concluyera con una sentencia sobre su responsabilidad penal por los hechos.

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Entre las condiciones que el exfuncionario debía cumplir se encontraban el pago de indemnizaciones a las víctimas y sus familiares, así como ofrecer una disculpa pública. El juzgador consideró que estos requisitos habían sido satisfechos.

$!CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, 27 MARZO 2026.- Ciudadanos se manifestaron afuera de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, donde hace tres años ocurrió un incendio que derivó en la muerte de decenas de migrantes. Los manifestantes leyeron un comunicado y lamentaron que, habiendo transcurrido tanto tiempo, no haya ningún sentenciado por este hecho; además, señalaron a Francisco Garduño, quien era director del INM, como uno de los responsables de este hecho, ya que aseguran que, ya estando el incendio, se les impidió a las víctimas salir del lugar. Los inconformes llevaron a cabo un viacrucis en su memoria.
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, 27 MARZO 2026.- Ciudadanos se manifestaron afuera de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, donde hace tres años ocurrió un incendio que derivó en la muerte de decenas de migrantes. Los manifestantes leyeron un comunicado y lamentaron que, habiendo transcurrido tanto tiempo, no haya ningún sentenciado por este hecho; además, señalaron a Francisco Garduño, quien era director del INM, como uno de los responsables de este hecho, ya que aseguran que, ya estando el incendio, se les impidió a las víctimas salir del lugar. Los inconformes llevaron a cabo un viacrucis en su memoria. Cuartoscuro

¿POR QUÉ TERMINÓ EL PROCESO PENAL CONTRA FRANCISCO GARDUÑO?

El 24 de enero de 2025, la autoridad judicial concedió a Garduño la suspensión condicional del proceso y estableció una serie de condiciones para que pudiera concluir la causa penal.

De acuerdo con la información del caso, el juez determinó que el excomisionado cumplió con las indemnizaciones acordadas para las víctimas y sus familiares. Los recursos económicos destinados a estos pagos procedieron del Instituto Nacional de Migración, según los datos proporcionados.

Otra de las condiciones fue una disculpa pública, que Garduño ofreció el 27 de septiembre de 2025 en el Museo de la Ciudad de México, después de que una orden judicial estableciera que debía realizarla.

Tras revisar el cumplimiento de las medidas, el juez resolvió que correspondía declarar extinguido el proceso penal y sobreseer la causa. Esta determinación no equivale a una sentencia absolutoria emitida después de un juicio sobre los hechos, sino al cierre del procedimiento por el cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional.

INCENDIO EN ESTACIÓN MIGRATORIA DE CIUDAD JUÁREZ DEJÓ 40 MUERTOS

El incendio ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023 en el área de alojamiento para hombres de la estación migratoria ubicada en Ciudad Juárez, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

El siniestro provocó la muerte de 40 migrantes y dejó a otras 27 personas lesionadas, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso. Las víctimas eran hombres de distintas nacionalidades, entre ellas guatemalteca, hondureña, salvadoreña, venezolana, colombiana y ecuatoriana.

Las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas después del incendio mostraron a personal de la estación fuera del área donde permanecían encerrados los migrantes mientras se propagaban el humo y las llamas.

La investigación derivó en procesos penales contra distintos funcionarios. En el caso de Garduño, quien encabezaba el INM cuando ocurrió el siniestro, la imputación fue por ejercicio ilícito del servicio público, dentro de la causa penal 237/2023.

$!HUIXTLA, CHIAPAS. 01 NOVIEMBRE 2023.- Las personas migrantes protestan por las muertes de sus conacionales en México, que han intentado llegar a los Estados Unidos. Con cartulinas y veladoras, la población flotante se manifestó, las pancartas traen unas consignas: INM, no nos maten, no más muerte . sí a la vida y Los 40 muertos quemados, víctimas de la inocencia del comisionado Garduño . El activista Irineo Mujica dijo que el Instituto Nacional de Migración se ha vuelto demasiado duro con una coraza de corrupción. El comisionado Francisco Garduño olvidó abandonó su trabajo.
HUIXTLA, CHIAPAS. 01 NOVIEMBRE 2023.- Las personas migrantes protestan por las muertes de sus conacionales en México, que han intentado llegar a los Estados Unidos. Con cartulinas y veladoras, la población flotante se manifestó, las pancartas traen unas consignas: "INM, no nos maten, no más muerte . sí a la vida y " Los 40 muertos quemados, víctimas de la inocencia del comisionado Garduño ". El activista Irineo Mujica dijo que el Instituto Nacional de Migración se ha vuelto demasiado duro con una coraza de corrupción. "El comisionado Francisco Garduño olvidó abandonó su trabajo". Cuartoscuro
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FRANCISCO GARDUÑO CONTINUÓ EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Después de dejar la titularidad del Instituto Nacional de Migración, Garduño continuó en el servicio público. En enero de 2026 fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo, área adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo.

Su nombramiento ocurrió después del incendio de Ciudad Juárez y mientras continuaba el procedimiento penal relacionado con el desempeño de sus funciones al frente del INM.

Con la resolución del 13 de octubre de 2026, el juez dio por concluida la causa penal que enfrentaba por el delito de ejercicio ilícito del servicio público vinculado con el incendio en el que murieron 40 personas migrantes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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