En etapa final construcción del Auditorio en la Unidad Deportiva de Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 27 abril 2026
    En etapa final construcción del Auditorio en la Unidad Deportiva de Monclova
    En el mes de junio sería entregado el auditorio de la Unidad Deportiva de Monclova. LIDIET MEXICANO

El proyecto se lleva a cabo en claboración con el Gobierno del Estado

La obra de construcción del Auditorio “Hermanos Rangel”, ubicado en la Unidad Deportiva de Monclova, se encuentra en su etapa final y podría ser entregado durante el mes de junio, como parte de una inversión conjunta enfocada en fortalecer la infraestructura deportiva de la ciudad.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que esta obra forma parte de un paquete de alrededor de 30 millones de pesos, destinado a mejorar este espacio, incluyendo la climatización del auditorio y obras complementarias, además de la rehabilitación del entorno, como la cancha contigua de futbol y tochito.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/no-producimos-piezas-pero-si-hijos-pareja-realiza-sesion-fotografica-en-magna-de-sabinas-planta-donde-se-conocieron-PB20306108

Detalló que el auditorio ya cuenta con su estructura principal concluida, por lo que actualmente se trabaja en la segunda etapa correspondiente al ámbito municipal, enfocada en dejarlo completamente funcional para su uso.

“Es una obra completamente estatal en su primera etapa, la segunda etapa es del orden municipal referente a la climatización, obras complementarias, estará listo para entregarse para el mes de junio” dijo.

El Edil destacó que estas acciones van de la mano con la promoción del deporte en Monclova, donde recientemente se han llevado a cabo torneos que reúnen a participantes desde nivel Primaria hasta Preparatoria, posicionando a la ciudad como sede de competencias importantes a nivel estatal.

$!En la Unidad Deportiva se dan cita alumnos de Primaria y hasta Preparatoria.
En la Unidad Deportiva se dan cita alumnos de Primaria y hasta Preparatoria. CORTESÍA

“Esto no solo es discurso, se tiene que respaldar con infraestructura, inversión y apoyo al talento deportivo”, señaló, al subrayar que el objetivo es impulsar el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, indicó que este tipo de eventos también generan un impacto positivo en la economía local, con una derrama estimada de entre 4 y 5 millones de pesos durante los días de competencia, al atraer delegaciones de distintas regiones.

Finalmente, Villarreal Pérez agregó que además de esta obra el Estado ha destinado más de 20 millones de pesos en espacios deportivos en diferentes colonias, reforzando así el acceso al deporte en todos los sectores de la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Inversiones

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tiroteos

Tiroteos
true

¿Traición a la patria en Chihuahua?

true

POLITICÓN: Entre Lamborghinis y pleitos vulgares, Tony Flores estuvo a nada de quedarse sin candidatura en la 4T
El evento ofrecerá actividades con música, baile y entretenimiento infantil

Saltillo celebrará el Día del Niño con ‘Lore Lore’, ‘Los Chicharrines’ y show de Guerreras K-Pop
El presunto agresor se resguardó en su domicilio tras el ataque, por lo que autoridades no pudieron ingresar al inmueble al no contar con una orden ni una denuncia formal en su contra.

Golpea a adulto mayor y lo deja lesionado en Saltillo; agresor se refugia en su domicilio
Alberto Rodríguez Espinoza, golfista saltillense, fue reconocido como Mejor Juvenil tras su actuación en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C.

Brilla en el green: Alberto Rodríguez Espinoza conquista el galardón al Mejor Juvenil en Las Misiones
Seguridad en el exterior del Washington Hilton después de que se produjeran disparos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche.

El tiroteo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca desata especulaciones en internet
Mineros trabajan en un yacimiento ilegal de oro dentro de la base militar del Batallón de Fusileros 31 en Caucasia, Colombia.

La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana