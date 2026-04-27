En etapa final construcción del Auditorio en la Unidad Deportiva de Monclova

La obra de construcción del Auditorio “Hermanos Rangel”, ubicado en la Unidad Deportiva de Monclova, se encuentra en su etapa final y podría ser entregado durante el mes de junio, como parte de una inversión conjunta enfocada en fortalecer la infraestructura deportiva de la ciudad. El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que esta obra forma parte de un paquete de alrededor de 30 millones de pesos, destinado a mejorar este espacio, incluyendo la climatización del auditorio y obras complementarias, además de la rehabilitación del entorno, como la cancha contigua de futbol y tochito.

Detalló que el auditorio ya cuenta con su estructura principal concluida, por lo que actualmente se trabaja en la segunda etapa correspondiente al ámbito municipal, enfocada en dejarlo completamente funcional para su uso. “Es una obra completamente estatal en su primera etapa, la segunda etapa es del orden municipal referente a la climatización, obras complementarias, estará listo para entregarse para el mes de junio” dijo. El Edil destacó que estas acciones van de la mano con la promoción del deporte en Monclova, donde recientemente se han llevado a cabo torneos que reúnen a participantes desde nivel Primaria hasta Preparatoria, posicionando a la ciudad como sede de competencias importantes a nivel estatal.

“Esto no solo es discurso, se tiene que respaldar con infraestructura, inversión y apoyo al talento deportivo”, señaló, al subrayar que el objetivo es impulsar el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes. Asimismo, indicó que este tipo de eventos también generan un impacto positivo en la economía local, con una derrama estimada de entre 4 y 5 millones de pesos durante los días de competencia, al atraer delegaciones de distintas regiones. Finalmente, Villarreal Pérez agregó que además de esta obra el Estado ha destinado más de 20 millones de pesos en espacios deportivos en diferentes colonias, reforzando así el acceso al deporte en todos los sectores de la población.

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