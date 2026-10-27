En Monclova, entregan mastógrafo y abren clínica de colposcopía para detectar cáncer

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 15 millones de pesos, el Hospital General Amparo Pape de Benavides recibió un nuevo mastógrafo y abrió sus puertas una clínica de colposcopía en Monclova, ampliando los servicios de detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino para las mujeres de la Región Centro-Desierto. El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la entrega del equipo y la puesta en marcha de la nueva clínica, acompañado de su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, y del alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Rodríguez López explicó que estas acciones forman parte de la estrategia “Revísate a Tiempo”, con la que se busca garantizar que las mujeres tengan acceso a estudios preventivos, diagnósticos oportunos y atención especializada en caso de detectar alguna anomalía, hasta llegar al tratamiento que requieran. DUPLICAN CAPACIDAD DE ATENCIÓN La presidenta honoraria detalló que, además de la clínica que inicia operaciones en Monclova, se abrirá otra en Piedras Negras para ampliar la cobertura. Anteriormente, Coahuila solo contaba con estos servicios en Saltillo y Torreón, donde también se fortalecerá la capacidad de atención. “Hoy estamos duplicando nuestra capacidad de atención. Estamos fortaleciendo esas dos clínicas y abriendo dos nuevas, una en Piedras Negras para la Región Norte y otra aquí en Monclova para la Región Centro-Desierto”, expresó. La estrategia contempla también la incorporación de tres equipos de ultrasonido especializado de mama en las regiones Sureste, Laguna y Norte, así como el fortalecimiento de los insumos para biopsias y la coordinación médica para evitar que la distancia o la falta de recursos sean un impedimento para las pacientes.

Asimismo, la funcionaria subrayó que la prevención debe mantenerse durante todo el año y no limitarse a octubre. Por ello, se han reforzado las acciones en los 133 centros de salud del estado, donde durante 2026 más de 8 mil mujeres han recibido atención mediante brigadas preventivas. INVERTIRÁN MÁS EN SALUD PARA 2027 Por su parte, el gobernador Jiménez Salinas destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios y la sociedad civil para acercar los servicios médicos a las familias. Asimismo, adelantó que para 2027 se contempla invertir nuevamente cientos de millones de pesos en el sector salud. “Para 2027 vamos a estar invirtiendo cientos de millones de pesos nuevamente en los temas de salud, para bien de nuestra gente”, afirmó el mandatario, al destacar que su administración continuará fortaleciendo los hospitales generales y los centros de salud de Coahuila.

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