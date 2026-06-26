En Monclova, investigan si muerte de menor de dos años fue por dengue o rickettsiosis
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Salud activó un cerco sanitario en la colonia Chinameca mientras el Laboratorio Estatal analiza las muestras
MONCLOVA, COAH.- La muerte de un niño de dos años mantiene bajo investigación a las autoridades sanitarias de la Región Centro, luego de que el menor presentara un deterioro repentino en su estado de salud y falleciera en cuestión de horas.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, informó que el menor, habitante de la colonia Chinameca, murió hace dos días. Hasta el momento no es posible determinar si la causa fue dengue, rickettsiosis o algún otro padecimiento viral, ya que estas enfermedades comparten manifestaciones clínicas similares.
Ante la incertidumbre, las muestras fueron enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública, en Saltillo, donde se realizan los estudios correspondientes. Se espera que los resultados estén listos entre el lunes y el martes de la próxima semana.
Mientras se confirma el diagnóstico, la Secretaría de Salud activó un cerco sanitario en el sector donde vivía el menor. Brigadas realizaron labores de fumigación, acciones preventivas, vacunación antirrábica, desparasitación de mascotas y tratamientos contra garrapatas.
Las medidas también se reforzaron en los municipios de Frontera y Castaños, con el objetivo de prevenir nuevos casos mientras concluye la investigación sobre la causa del fallecimiento.