En Monclova, investigan si muerte de menor de dos años fue por dengue o rickettsiosis

MONCLOVA, COAH.- La muerte de un niño de dos años mantiene bajo investigación a las autoridades sanitarias de la Región Centro, luego de que el menor presentara un deterioro repentino en su estado de salud y falleciera en cuestión de horas.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, informó que el menor, habitante de la colonia Chinameca, murió hace dos días. Hasta el momento no es posible determinar si la causa fue dengue, rickettsiosis o algún otro padecimiento viral, ya que estas enfermedades comparten manifestaciones clínicas similares.