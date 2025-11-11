En Monclova, refuerzan trabajo conjunto por la seguridad en Región Centro-Desierto

Monclova
/ 11 noviembre 2025
    En Monclova, refuerzan trabajo conjunto por la seguridad en Región Centro-Desierto
    El alcalde Carlos Villarreal y el fiscal Federico Fernández revisan avances del Modelo de Seguridad Coahuila y proyectan nuevas acciones. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El encuentro permitió evaluar los acuerdos del Consejo de Seguridad y definir metas para 2026

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo una reunión de trabajo con el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, para revisar los avances del Consejo de Seguridad y reforzar la estrategia coordinada que mantiene a Monclova como una de las ciudades más seguras de la entidad.

Durante el encuentro se analizaron los proyectos en curso para el cierre de 2025 y se definieron líneas de acción rumbo al 2026, dentro del Modelo de Seguridad Coahuila, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Villarreal Pérez destacó que los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno Estatal, Municipal y Federal han permitido consolidar resultados y fortalecer la confianza ciudadana.

“Seguimos trabajando en equipo, fortaleciendo el modelo que nos ha permitido proyectar una Monclova más segura para todos”, señaló.

El alcalde reiteró su compromiso de mantener una coordinación permanente con las corporaciones estatales y federales, con el objetivo de garantizar entornos seguros, estables y con visión de futuro para las familias de la Región Centro-Desierto.

Temas


Reuniones
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

