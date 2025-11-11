En Monclova, refuerzan trabajo conjunto por la seguridad en Región Centro-Desierto

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo una reunión de trabajo con el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, para revisar los avances del Consejo de Seguridad y reforzar la estrategia coordinada que mantiene a Monclova como una de las ciudades más seguras de la entidad.

Durante el encuentro se analizaron los proyectos en curso para el cierre de 2025 y se definieron líneas de acción rumbo al 2026, dentro del Modelo de Seguridad Coahuila, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Villarreal Pérez destacó que los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno Estatal, Municipal y Federal han permitido consolidar resultados y fortalecer la confianza ciudadana.

“Seguimos trabajando en equipo, fortaleciendo el modelo que nos ha permitido proyectar una Monclova más segura para todos”, señaló.

El alcalde reiteró su compromiso de mantener una coordinación permanente con las corporaciones estatales y federales, con el objetivo de garantizar entornos seguros, estables y con visión de futuro para las familias de la Región Centro-Desierto.