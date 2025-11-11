‘Gastos reportados son propios del proceso de quiebra’: aclara AHMSA uso de 64 mdp de recursos captados

/ 11 noviembre 2025
    ‘Gastos reportados son propios del proceso de quiebra’: aclara AHMSA uso de 64 mdp de recursos captados
    Los documentos del proceso concursal de AHMSA detallan que los recursos captados entre mayo y octubre fueron destinados a gastos administrativos, nómina y servicios esenciales vinculados a la etapa de quiebra. FOTO: ESPECIAL

La empresa señaló que mantiene personal esencial en diversas ciudades para atender procesos laborales y garantizar funciones administrativas mínimas durante la quiebra

MONCLOVA, COAH.- De mayo a octubre de 2025, Altos Hornos de México (AHMSA) registró ingresos por más de 64 millones de pesos, de los cuales 63 millones fueron ejercidos en distintos conceptos relacionados con el proceso de quiebra.

Así lo detalló el reporte financiero entregado por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, donde se especifican pagos de nómina, asesorías, viajes y servicios personales como lavandería y limpieza en residencias corporativas.

Ante la filtración y difusión de dicho informe en diversos medios de comunicación, AHMSA aclaró que estos registros no corresponden a ingresos operativos ni a una reactivación productiva, sino a erogaciones inherentes al procedimiento concursal, mismas que son necesarias para cumplir con las obligaciones legales y mantener el funcionamiento mínimo de la estructura administrativa.

Mediante un comunicado hecho llegar a esta casa editora, se indica que el personal esencial de la empresa continúa activo atendiendo procesos laborales en curso en ciudades como Saltillo, Torreón, Chihuahua y la Ciudad de México, además de realizar pagos indispensables de nómina y servicios básicos que permiten la correcta administración de la quiebra.

También explica que se mantienen labores de vigilancia para garantizar la protección de los activos y la preservación de los bienes de la compañía.

La siderúrgica puntualizó que todas las acciones emprendidas por la Sindicatura se realizan en estricto cumplimiento de la Ley de Concursos Mercantiles, con el objetivo de defender la masa concursal y salvaguardar los bienes y derechos de la empresa, siempre en beneficio del conjunto de acreedores, priorizando a los trabajadores y empleados.

En este comunicado, AHMSA reiteró su compromiso con la transparencia y pidió interpretar los datos financieros en el contexto legal que establece el proceso de quiebra, evitando distorsiones que puedan generar confusión entre la opinión pública.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

