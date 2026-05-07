Entrega Gobierno del Estado 30 millones de pesos en equipo e insumos para reforzar combate al dengue

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Monclova
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    Entrega Gobierno del Estado 30 millones de pesos en equipo e insumos para reforzar combate al dengue
    Autoridades estatales informaron que la entrega incluyó vehículos utilitarios, insecticidas y uniformes para personal de vectores. LIDIET MEXICANO

La inversión incluye vehículos, insecticidas y equipo especializado para fortalecer fumigación y prevención en Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 30 millones de pesos en vehículos, equipos e insumos, el Gobierno de Coahuila reforzó las acciones de prevención y combate al dengue previo a la temporada de mayor riesgo para esta enfermedad.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó en Monclova la entrega de equipamiento destinado a las Jurisdicciones Sanitarias de las distintas regiones del estado.

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Durante el evento se informó que los recursos fueron destinados a la adquisición de vehículos utilitarios, insecticidas, larbicidas, uniformes y equipos especializados para el personal de vectores, con el objetivo de fortalecer las brigadas de fumigación y prevención.

“Gracias al respaldo total de nuestro gobernador hoy entregamos una inversión de más de 30 millones de pesos en insumos y equipo: vehículos utilitarios, insecticidas, larbicidas y uniformes para nuestro valioso personal de vectores”, destacó el secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez.

De acuerdo con las autoridades, este equipamiento permitirá ampliar en más de un 40 por ciento la cobertura de las acciones preventivas que actualmente se realizan en la entidad, especialmente ante la llegada de lluvias y altas temperaturas, condiciones que favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

Aguirre Vázquez recordó que 2024 fue uno de los años más complicados para Coahuila en materia de dengue, al registrarse más de 5 mil 700 casos. Sin embargo, señaló que en 2025 la cifra descendió a 729 contagios, lo que representó una disminución superior al 85 por ciento.

$!El equipamiento busca ampliar la cobertura de fumigación y prevención ante la temporada de lluvias y altas temperaturas.
El equipamiento busca ampliar la cobertura de fumigación y prevención ante la temporada de lluvias y altas temperaturas. LIDIET MEXICANO

Asimismo, indicó que en lo que va de 2026 únicamente se han confirmado cuatro casos en el estado, por lo que se busca mantener la tendencia a la baja mediante campañas de descacharrización, fumigación y entrega de abate casa por casa.

Por su parte, Manolo Jiménez Salinas señaló que el fortalecimiento del programa responde a una estrategia preventiva ante el incremento de mosquitos derivado de las recientes lluvias registradas en la entidad.

“El tema del dengue se incrementa con las lluvias, por eso como gobierno había que tener planeación, presupuesto y organización para detonar de inmediato este programa y fortalecer el combate al dengue en Coahuila”, expresó.

El mandatario estatal pidió al personal de salud y a las brigadas de Mejora Coahuila intensificar las acciones en colonias y municipios para mantener bajos los índices de contagio.

El evento se realizó en las instalaciones del CECyTEC Norte y contó con la presencia del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez; autoridades municipales, personal de salud y representantes de las distintas jurisdicciones sanitarias del estado.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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