El sexenio de Sheinbaum va de tropiezo en tropiezo

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    El sexenio de Sheinbaum va de tropiezo en tropiezo
    CUARTOSCURO

La imagen de la Presidenta está sufriendo grave deterioro

“Se dan clases para adivinar el pensamiento”. Ese letrero en la ventana de una casa llamó la atención de la curvilínea chica que pasaba por ahí. Tocó el timbre y apareció un sujeto ataviado con camisón de seda roja, pantalón bombacho de lo mismo, turbante y babuchas orientales. Le dijo la muchacha: “Vengo por lo del anuncio”. “Pase usted” –la invitó el tipo–. Entró la bella joven. Preguntó: “¿Dan resultado las clases?”. Replicó el individuo: “Están garantizadas. En seis lecciones de 300 pesos cada una aprenderá usted a leer el pensamiento de las personas. Claro, a condición de que piensen”. “Me interesa el curso –declaró la chica–. Puedo empezar a tomarlo ahora mismo”. Y entregó por adelantado el primer pago. “Venga conmigo” –le indicó el hombre al tiempo que paseaba por el torneado cuerpo de la chica una mirada resbalosa–. Lo siguió ella, y el supuesto profesor la condujo a una especie de budoir de sospechosa traza. Tenía paredes forradas en terciopelo rojo, pisos alfombrados con tapetes persas, espejo en el techo y una cama redonda con sábanas y almohadones negros. Al ver aquello una luz de alerta se encendió en la mente de la joven. El tipo le ordenó: “Desvístase”. “¡Oiga! –se indignó la muchacha–. ¡Usted me quiere coger!”. “¡Lo ve! –exclamó con acento triunfal el individuo–. ¡Todavía no empieza el curso y ya está usted adivinando el pensamiento!”... Es muy difícil saber lo que piensa una persona, y más si esa persona está en la política, pues la mayoría de los políticos ni dicen lo que piensan ni piensan lo que dicen. Yo creo, sin embargo, que la presidenta Sheinbaum desea en su fuero interno que el tal –talísimo– Rubén Rocha Moya, todavía gobernador de Sinaloa, se desapareciera, se fuera a Timbuctú o a otro sitio aún más remoto, y no siguiera siendo a pain in the ass de la 4T, si me permiten esa expresión coloquial americana. Es una vergüenza lo que por estos días –y por estas semanas, por estos meses y por estos años– está sucediendo en nuestro país. El régimen morenista persigue con encono de Gestapo a la gobernadora panista de Chihuahua, mientras recibe con alfombra roja en la Fiscalía al contlapache de López Obrador. La imagen de la Presidenta está sufriendo grave deterioro con esta persecución, pues a ella se atribuyen directamente las rabiosas embestidas contra la mandataria chihuahuense, convertida por el régimen en mártir. De tropiezo en tropiezo, de torpeza en torpeza va el sexenio actual. Mal pisa este segundo piso (otro juego de palabras como éste y el escritor quedará descalificado para orientar a la República)... Ya conocemos a Afrodisio Pitongo: es un hombre proclive a la concupiscencia de la carne. Alguien que lo conocía le hizo una pregunta intencionada: “¿Cómo te gustan los muslos de la mujer? ¿Gruesos o delgados?”. Respondió sin vacilar el lúbrico sujeto: “Más bien prefiero lo intermedio”... Fea palabra es el adjetivo “culero”. La Academia lo registra en su diccionario como mexicanismo, y le da el significado de “miedoso”. Un pequeño señor se plantó en medio del atestado Bar Ahúnda y declaró con estentórea voz: “Todos los aquí presentes son unos culeros”. Se puso en pie un hombrón y le propinó al insultante tipo un volado de derecha semejante a aquél con el cual el gran púgil mexicano Juan Manuel Márquez noqueó al filipino Manny Pacquiao en su pelea del 8 de diciembre del año 2012. Ese nocaut es considerado el más contundente y dramático en la historia universal del boxeo. Rodó al suelo el lenguaraz personaje del cuento y dijo desde ahí: “Bueno, nada más me equivoqué por uno”... FIN.

https://vanguardia.com.mx/opinion/magnifica-humanitas-el-sabio-leon-xiv-CI20939038
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


A20
Política México
Gobierno

Personajes


Claudia Sheinbaum

Catón

Catón

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Eduardo Olmos Castro encabezó la vigésima reunión semanal de seguridad en representación del alcalde Román Alberto Cepeda González, donde se acordaron nuevas estrategias para prevenir delitos y atender problemas de adicciones en Torreón.

Coordinan acciones de seguridad y prevención de adicciones en Torreón durante reunión semanal
Coahuila incorporó la Ruta 19 del programa “En Ruta por la Educación” para atender rezago educativo.

Fundación Traxion lleva aulas móviles a Coahuila con Ruta 19
Elementos de la Policía Ambiental y corporaciones estatales lograron la captura de un oso negro juvenil tras varios avistamientos registrados en distintos sectores de Saltillo.

Saltillo: tras horas de búsqueda, logran sedar y capturar a oso negro tras varios avistamientos
Cruces rosas y veladoras fueron colocadas frente a Palacio de Gobierno durante la velada convocada por familiares y colectivas feministas.

Velada por Luisa Fernanda reúne a colectivas y familiares en Plaza de Armas, Saltillo
Patrocinio de campaña asegurado

Patrocinio de campaña asegurado
Salvavidas para Rocha Moya

Salvavidas para Rocha Moya
true

Andy se fue muy oportunamente
true

POLITICÓN: Pase turístico de Samuel García, ¿destinado al fracaso? Advierten inconstitucionalidad