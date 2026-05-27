Saraperos cae 9-2 ante Caliente y pierde la serie en Durango

Los Saraperos de Saltillo volvieron a sufrir en Durango y cayeron por marcador de 9-2 ante Caliente en el segundo juego de la serie, en una noche complicada para el pitcheo de la Nave Verde y con poca respuesta ofensiva frente al abridor Odrisamer Despaigne. Saltillo inició el encuentro con un panorama alentador cuando Wilmer Font retiró con autoridad la primera entrada al recetar tres ponches consecutivos a Jonathan Villar, Estevan Florial y Elier Hernández. Sin embargo, el derecho perdió el control conforme avanzó el juego y Durango aprovechó cada oportunidad para construir una ventaja amplia.

La ofensiva sarapera apenas logró generar tráfico en las primeras entradas. Thairo Estrada abrió el juego con sencillo, pero Saltillo dejó corredores en base y no pudo capitalizar. Más adelante, Fernando Villegas conectó un doblete en la quinta entrada, aunque nuevamente la ofensiva quedó corta.

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Durango rompió el cero en la cuarta entrada. Jonathan Villar abrió el episodio con base por bolas y posteriormente anotó con sencillo productor de Reynaldo Rodríguez. Más adelante, Alejandro Mejía elevó de sacrificio para colocar el 2-0 parcial. El duelo terminó por inclinarse en la quinta entrada, cuando Caliente armó un rally de siete carreras ante Wilmer Font y el relevo sarapero. Víctor Márquez abrió el inning con toque de hit y José Guadalupe Chávez recibió base por bolas antes de que Estevan Florial conectara sencillo productor. Después llegaron imparables consecutivos de Reynaldo Rodríguez, Alejandro Mejía y Webster Rivas, mientras que Leonel Valera coronó el ataque con un triple productor de dos anotaciones para colocar la pizarra 9-0. Wilmer Font cargó con el daño tras permitir varias carreras en cinco entradas de trabajo, en un encuentro donde Saltillo volvió a sufrir para frenar a la ofensiva duranguense. Jesús Reyes y Cameron Cotter ingresaron desde el bullpen para intentar contener el ataque local, aunque la diferencia ya era amplia.

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La Nave Verde reaccionó hasta la séptima entrada. Danny Ortiz llegó a base tras un error defensivo y Ramón Ríos produjo la primera carrera del juego para Saltillo con sencillo dentro del cuadro. En la octava, Drew Stankiewicz y José Lizárraga embasaron para preparar otra anotación impulsada nuevamente por Ramón Ríos, quien terminó siendo uno de los pocos bateadores productivos de Saraperos. A pesar de la desventaja, el relevo integrado por Deolis Guerra y Alex Claudio logró contener a Durango en los últimos episodios y evitó que el marcador creciera todavía más. La ofensiva de Saltillo volvió a verse limitada y apenas pudo generar presión constante sobre el pitcheo de Caliente. Odrisamer Despaigne trabajó con comodidad durante buena parte del encuentro y dejó encaminada la victoria para la novena duranguense, que aseguró la serie en casa y mantuvo el dominio reciente sobre Saraperos. Con el resultado, la Nave Verde sumó otra derrota en una temporada marcada por la inconsistencia, especialmente desde el pitcheo. Saltillo buscará evitar la barrida en el último juego de la serie, luego de recibir 14 carreras en los primeros dos encuentros disputados en Durango.

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