Entrega Manolo Jiménez apoyos a personas con discapacidad en la Región Centro-Desierto

MONCLOVA, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, encabezó en la Región Centro-Desierto la entrega de apoyos dirigidos a personas con discapacidad, entre ellos vehículos Unedif, aparatos funcionales y auditivos, así como estímulos económicos. Durante el evento se entregaron 45 unidades Unedif, 118 aparatos funcionales y 76 auxiliares auditivos para habitantes de distintos municipios, además de becas de 10 mil pesos destinadas a personas con discapacidad.

Jiménez Salinas informó que durante 2026 el Gobierno del Estado, en coordinación con los municipios, canalizará más de 300 millones de pesos a distintas acciones relacionadas con la atención de este sector de la población. “Con el programa del DIF Coahuila, ‘Veamos la discapacidad’, seguimos apoyando a nuestra gente. Desde la Región Centro-Desierto, entregamos para varios municipios 45 unidades Unedif, aparatos ortopédicos y auditivos, además de cientos de becas de 10 mil pesos para personas con discapacidad”, señaló. El Mandatario estatal explicó que estas acciones forman parte de un proyecto que busca ampliar la cobertura de servicios y apoyos para las personas con discapacidad en los 38 municipios de Coahuila.

MÁS ACCIONES PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN El programa “Veamos la discapacidad”, impulsado por el DIF Coahuila, contempla apoyos económicos y funcionales orientados a favorecer la autonomía y mejorar las condiciones de vida de sus beneficiarios. Durante su intervención, el Gobernador destacó la participación de alcaldes y alcaldesas en la entrega de las unidades Unedif y señaló que la coordinación entre los gobiernos estatal y municipales permite ampliar la cobertura de obras, programas y acciones sociales. Añadió que durante la jornada también se pusieron en marcha acciones relacionadas con educación y salud, además de la entrega de aparatos auditivos y funcionales. Jiménez Salinas recordó que entre los programas dirigidos a sectores vulnerables se encuentra la tarjeta de la Salud Popular, destinada a adultos mayores y personas con discapacidad que no cuentan con seguridad social.

También mencionó las acciones de Mejora Coahuila, los mercaditos, brigadas de salud y programas alimentarios, además de las estrategias estatales en materia de educación, desarrollo económico, turismo y seguridad. El Gobernador sostuvo que el cumplimiento de los compromisos asumidos con la ciudadanía es una de las principales responsabilidades de su administración. Por su parte, Liliana Salinas Valdés señaló que desde el DIF Coahuila se trabaja para generar condiciones que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad y ampliar las oportunidades para este sector. Destacó que la entrega de unidades Unedif realizada en esta ocasión representa una de las de mayor alcance de los últimos años.

“Hace más de 13 años que no se hacía una entrega de unidades Unedif de este tamaño”, afirmó. La presidenta honoraria del DIF Coahuila indicó que los 118 aparatos funcionales y 76 auditivos entregados en la jornada se suman a los apoyos distribuidos previamente en diferentes municipios. Subrayó que la coordinación con los ayuntamientos y los sistemas DIF municipales permite identificar necesidades y acercar los programas a un mayor número de personas. “Aquí seguimos redoblando esfuerzos desde el DIF Coahuila, comprometidos con los coahuilenses, con cada uno de nuestros municipios”, expresó. Al evento asistieron, entre otros, Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova; Mavi Sosa de Villarreal, presidenta honoraria del DIF Monclova; Theodoros Kalionchiz de la Fuente, diputado federal; Jorge Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, y Alejandro Cepeda Valdés, director general del DIF Coahuila.