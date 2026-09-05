Entrega Manolo Jiménez apoyos a personas con discapacidad en la Región Centro-Desierto

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Entrega Manolo Jiménez apoyos a personas con discapacidad en la Región Centro-Desierto
    Manolo Jiménez Salinas y Liliana Salinas Valdés encabezaron la entrega de apoyos para personas con discapacidad en la Región Centro-Desierto. CORTESÍA

El paquete contempla vehículos adaptados, auxiliares funcionales, equipos auditivos y estímulos económicos para habitantes de varios municipios

MONCLOVA, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, encabezó en la Región Centro-Desierto la entrega de apoyos dirigidos a personas con discapacidad, entre ellos vehículos Unedif, aparatos funcionales y auditivos, así como estímulos económicos.

Durante el evento se entregaron 45 unidades Unedif, 118 aparatos funcionales y 76 auxiliares auditivos para habitantes de distintos municipios, además de becas de 10 mil pesos destinadas a personas con discapacidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ayuntamiento-y-h-e-b-reforestan-plaza-al-sur-de-saltillo-suman-trueno-y-pino-para-mejorar-areas-verdes-HC23300610

Jiménez Salinas informó que durante 2026 el Gobierno del Estado, en coordinación con los municipios, canalizará más de 300 millones de pesos a distintas acciones relacionadas con la atención de este sector de la población.

“Con el programa del DIF Coahuila, ‘Veamos la discapacidad’, seguimos apoyando a nuestra gente. Desde la Región Centro-Desierto, entregamos para varios municipios 45 unidades Unedif, aparatos ortopédicos y auditivos, además de cientos de becas de 10 mil pesos para personas con discapacidad”, señaló.

El Mandatario estatal explicó que estas acciones forman parte de un proyecto que busca ampliar la cobertura de servicios y apoyos para las personas con discapacidad en los 38 municipios de Coahuila.

$!Durante la jornada también se distribuyeron 118 aparatos funcionales y 76 auxiliares auditivos.
Durante la jornada también se distribuyeron 118 aparatos funcionales y 76 auxiliares auditivos. CORTESÍA

MÁS ACCIONES PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN

El programa “Veamos la discapacidad”, impulsado por el DIF Coahuila, contempla apoyos económicos y funcionales orientados a favorecer la autonomía y mejorar las condiciones de vida de sus beneficiarios.

Durante su intervención, el Gobernador destacó la participación de alcaldes y alcaldesas en la entrega de las unidades Unedif y señaló que la coordinación entre los gobiernos estatal y municipales permite ampliar la cobertura de obras, programas y acciones sociales.

Añadió que durante la jornada también se pusieron en marcha acciones relacionadas con educación y salud, además de la entrega de aparatos auditivos y funcionales.

Jiménez Salinas recordó que entre los programas dirigidos a sectores vulnerables se encuentra la tarjeta de la Salud Popular, destinada a adultos mayores y personas con discapacidad que no cuentan con seguridad social.

$!Los apoyos económicos forman parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad.
Los apoyos económicos forman parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad. CORTESÍA

También mencionó las acciones de Mejora Coahuila, los mercaditos, brigadas de salud y programas alimentarios, además de las estrategias estatales en materia de educación, desarrollo económico, turismo y seguridad.

El Gobernador sostuvo que el cumplimiento de los compromisos asumidos con la ciudadanía es una de las principales responsabilidades de su administración.

Por su parte, Liliana Salinas Valdés señaló que desde el DIF Coahuila se trabaja para generar condiciones que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad y ampliar las oportunidades para este sector.

Destacó que la entrega de unidades Unedif realizada en esta ocasión representa una de las de mayor alcance de los últimos años.

$!Autoridades estatales y municipales participaron en la entrega de los beneficios a habitantes de la Región Centro-Desierto.
Autoridades estatales y municipales participaron en la entrega de los beneficios a habitantes de la Región Centro-Desierto. CORTESÍA

“Hace más de 13 años que no se hacía una entrega de unidades Unedif de este tamaño”, afirmó.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila indicó que los 118 aparatos funcionales y 76 auditivos entregados en la jornada se suman a los apoyos distribuidos previamente en diferentes municipios.

Subrayó que la coordinación con los ayuntamientos y los sistemas DIF municipales permite identificar necesidades y acercar los programas a un mayor número de personas.

“Aquí seguimos redoblando esfuerzos desde el DIF Coahuila, comprometidos con los coahuilenses, con cada uno de nuestros municipios”, expresó.

Al evento asistieron, entre otros, Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova; Mavi Sosa de Villarreal, presidenta honoraria del DIF Monclova; Theodoros Kalionchiz de la Fuente, diputado federal; Jorge Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, y Alejandro Cepeda Valdés, director general del DIF Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Discapacidades

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


DIF Coahuila

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El proyecto requiere el aval del Cabildo de Saltillo y posteriormente del Congreso del Estado.

Prevén aumento del 30% en multas por tirar basura y conducir alcoholizado en Saltillo
Presidencia: Poder dividido

Presidencia: Poder dividido
La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso

La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso
El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares.

Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
true

POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones
El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra.

Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior.

¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania