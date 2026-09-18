Entregan 237 escrituras a familias de Monclova; algunas esperaron hasta 35 años

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    Entregan 237 escrituras a familias de Monclova; algunas esperaron hasta 35 años
    Carlos Villarreal señaló que algunos beneficiarios habían esperado entre 30 y 35 años para completar la regularización de sus propiedades. LIDIET MEXICANO

La jornada formó parte de una entrega simultánea de 3 mil documentos en Coahuila, con un ahorro estimado de 97 millones de pesos para los beneficiarios

MONCLOVA, COAH.- Después de años de esperar por el documento que les diera tranquilidad sobre su patrimonio, 237 familias de Monclova recibieron sus escrituras, con lo que ahora tienen certeza jurídica sobre sus viviendas y un respaldo para futuras generaciones.

La entrega se realizó este viernes durante un evento encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, en coordinación con el Gobierno del Estado, Mejora Coahuila y el Colegio de Notarios de la Región Centro.

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Javier González González, coordinador de la Región Centro-Desierto de la Secretaría de Turismo, destacó que este resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre las autoridades estatales y municipales, así como a la condonación del impuesto de traslado de dominio por parte del Ayuntamiento de Monclova, lo que permitió facilitar el proceso a las familias.

“Esto es un proceso muy laborioso, tardado, pero lleno de satisfacción”, expresó el funcionario, quien también informó que de las 237 escrituras entregadas, 35 corresponden a trámites realizados directamente por el Ayuntamiento.

Durante el evento, Jesús Alvarado Villarreal, beneficiario del programa de escrituración, agradeció el apoyo recibido y señaló que para muchas familias contar finalmente con este documento representa dejar atrás años de incertidumbre.

“Ya podemos estar tranquilos y felices, porque ya tenemos este documento que es nuestra escritura y podemos decir que ya la casa es nuestra”, expresó.

$!La entrega realizada en Monclova formó parte de una jornada simultánea en las cinco regiones de Coahuila, donde se otorgaron 3 mil escrituras.
La entrega realizada en Monclova formó parte de una jornada simultánea en las cinco regiones de Coahuila, donde se otorgaron 3 mil escrituras. LIDIET MEXICANO

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Jorge Alberto Piñones Arriaga, coordinador general de Mejora Coahuila, señaló que la entrega de escrituras forma parte de una jornada simultánea en las cinco regiones del estado, donde se otorgaron 3 mil documentos, con un ahorro aproximado de 97 millones de pesos para las familias coahuilenses.

Precisó que en la Región Centro se entregaron 392 escrituras, de las cuales 237 correspondieron al municipio de Monclova.

Piñones Arriaga señaló que estos programas buscan acercar los servicios de escrituración, cambio de propietario y juicios sucesorios a las colonias, barrios y ejidos, mediante módulos de atención y la coordinación entre las diferentes dependencias.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que detrás de cada escritura existe una historia familiar y, en muchos casos, décadas de espera para lograr la regularización de una propiedad.

$!Familias beneficiarias recibieron sus documentos durante la jornada realizada este viernes; 392 escrituras fueron entregadas en municipios de la Región Centro.
Familias beneficiarias recibieron sus documentos durante la jornada realizada este viernes; 392 escrituras fueron entregadas en municipios de la Región Centro. LIDIET MEXICANO

Explicó que algunos beneficiarios llevaban entre 30 y 35 años buscando obtener sus documentos, mientras que en comunidades como Estancias existen familias que, según señaló, han esperado más de 80 años para alcanzar la certeza jurídica de sus terrenos.

El edil reconoció el trabajo de la Dirección de Legal Tenencia de la Tierra, Mejora Coahuila, la Sindicatura, Desarrollo Urbano, Catastro, el Cabildo y el Colegio de Notarios, al señalar que son varias las dependencias que intervienen para que cada familia pueda completar su trámite.

“Lo que ustedes tienen en sus manos ahorita es el patrimonio de su familia”, afirmó Villarreal Pérez ante los beneficiarios.

Las autoridades señalaron que continuarán trabajando en la regularización de predios y la entrega de escrituras, con el objetivo de que más familias de Monclova puedan contar con un documento que respalde legalmente su patrimonio.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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