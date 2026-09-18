Aseguran casi 29 kilos de metanfetamina en San José Aura, en municipio de Progreso, Coahuila

PROGRESO, COAH.- Un cargamento de casi 29 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina terminó en manos de autoridades federales tras la detención de un hombre identificado como Rogelio “N”, en la población de José Áura, en el municipio de Progreso, Coahuila. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la intervención comenzó a partir de una denuncia anónima y labores de vigilancia. Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con agentes de la Policía Estatal, ubicaron al sospechoso cuando circulaba en un vehículo compacto a la altura del entronque San José Aura, dentro del municipio de Progreso.

Durante la inspección de la unidad fueron asegurados 28 kilos 930 gramos de clorhidrato de metanfetamina, una cantidad que convirtió el traslado en una investigación del orden federal. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor). En la audiencia inicial, el juez de Control determinó vincular a proceso a Rogelio “N” por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina, además del delito de cohecho. La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. El imputado deberá permanecer recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 18, localizado en Ramos Arizpe, mientras avanza la investigación. El juez concedió al Ministerio Público Federal un plazo de tres meses para concluir la etapa complementaria y reunir los elementos que correspondan para continuar con el proceso.

El caso vuelve a colocar a San José Aura y sus accesos carreteros dentro del registro de aseguramientos relevantes de droga en la región. En otro expediente, la FGR informó este año sobre una persona sentenciada por transportar más de 41 kilogramos de metanfetamina tras ser detenida en abril de 2025 en ese mismo sector de Progreso. Hasta ahora, la autoridad federal no ha informado públicamente sobre el destino que tendría el cargamento asegurado ni sobre una posible red relacionada con el traslado.

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