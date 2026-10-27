Entregarán apoyos alimentarios a 40 mil personas en Monclova

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    Entregarán apoyos alimentarios a 40 mil personas en Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal y el coordinador general de Mejora Coahuila, Jorge Piñones, encabezaron el arranque de la entrega de apoyos alimentarios y testamentos en Monclova. CORTESÍA

La primera etapa también contempla 150 testamentos para dar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar

MONCLOVA, COAH.- El Ayuntamiento de Monclova inició la entrega de apoyos del Programa Alimentario, con el que se prevé beneficiar a 40 mil personas, además de poner en marcha la distribución de 150 testamentos para brindar certeza jurídica a las familias.

El alcalde Carlos Villarreal encabezó las actividades junto con Jorge Piñones, coordinador general de Mejora Coahuila, como parte de la estrategia de colaboración entre el Gobierno Municipal y la administración estatal.

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A través del programa alimentario se busca contribuir a la economía de los hogares mediante la entrega de productos de primera necesidad. En tanto, los testamentos permitirán a las personas establecer legalmente su voluntad respecto a sus bienes y facilitar la protección de su patrimonio.

$!El Programa Alimentario contempla beneficiar a 40 mil personas en Monclova mediante la entrega de productos para los hogares.
El Programa Alimentario contempla beneficiar a 40 mil personas en Monclova mediante la entrega de productos para los hogares. CORTESÍA

APOYOS Y CERTEZA PATRIMONIAL

Ambas acciones forman parte de la estrategia social Mejora Coahuila, que reúne esfuerzos de los gobiernos eEstatal y Municipal para acercar programas a la población.

Estas medidas se complementan con las obras y acciones contempladas en el Plan de Inversión Prendamos Monclova, con el que el Municipio busca atender distintas necesidades de la población e impulsar el desarrollo local.

$!los apoyos alimentarios y los testamentos forman parte de la estrategia Mejora Coahuila, impulsada en coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Monclova.
los apoyos alimentarios y los testamentos forman parte de la estrategia Mejora Coahuila, impulsada en coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Monclova. CORTESÍA

Villarreal señaló que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permite acercar los apoyos a las familias que los requieren.

“Trabajamos en equipo con la estrategia Mejora Coahuila para apoyar la economía de las familias y brindarles certeza sobre su patrimonio. Vamos a seguir impulsando acciones que respondan a las necesidades de nuestra gente y generen más oportunidades para las y los monclovenses”, expresó.

$!En una primera etapa se entregarán 150 testamentos para brindar certeza jurídica a las familias y facilitar la protección de su patrimonio.
En una primera etapa se entregarán 150 testamentos para brindar certeza jurídica a las familias y facilitar la protección de su patrimonio. CORTESÍA

MANTENDRÁN COORDINACIÓN

El Gobierno Municipal informó que continuará trabajando con la administración estatal para ampliar el acceso a programas sociales, apoyos y proyectos dirigidos a atender las necesidades de la ciudadanía.

Con estas acciones, ambas administraciones buscan apoyar la economía familiar y brindar herramientas para la protección del patrimonio de los habitantes de Monclova.

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