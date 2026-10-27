Gabriel Elizondo, senador por Coahuila, adelanta que votará contra el Paquete Fiscal 2027 por impacto económico

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    Gabriel Elizondo, senador por Coahuila, adelanta que votará contra el Paquete Fiscal 2027 por impacto económico
    El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, anunció que votará en contra de los tres dictámenes del Paquete Fiscal 2027. CORTESÍA

Cuestiona cambios tributarios, el aumento al cobro de visitantes extranjeros y el endeudamiento federal previsto

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, anunció que votará en contra de los tres dictámenes del Paquete Fiscal 2027, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían incrementar la presión económica sobre las familias, afectar a los sectores productivos y poner en riesgo empleos.

Durante su intervención en el Senado de la República, el legislador sostuvo que la recaudación de impuestos debe acompañarse de un manejo responsable de los recursos públicos y de resultados en servicios y oportunidades para la población.

‘No solo está en riesgo la integridad de los choferes, si no también las mercancías de las empresas y dejan golpe económico a las empresas’: Manolo Jiménez

“En el PRI no estamos en contra de pagar impuestos. Estamos en contra de que se le cargue más la mano a quienes todos los días salen a trabajar y a sacar adelante a México”, expresó desde la tribuna.

CUESTIONA CAMBIOS FISCALES Y COBROS AL TURISMO

Entre los puntos que objetó se encuentran las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), pues advirtió que algunas empresas podrían terminar pagando impuestos sobre ganancias superiores a las realmente obtenidas.

También cuestionó la reducción de 30 a 20 por ciento en el límite para deducir intereses, al señalar que la medida podría afectar a comerciantes y empresarios que recurren al crédito para comprar mercancías, adquirir maquinaria o ampliar sus negocios.

En materia turística, manifestó su preocupación por el incremento de 17.8 por ciento en el cobro a visitantes extranjeros contemplado en la Ley Federal de Derechos.

El senador planteó que una mayor proporción de los recursos generados por esta actividad se destine a mejorar la infraestructura y los servicios de los destinos turísticos, así como a ampliar las oportunidades económicas para las familias que dependen del sector.

Mencionó como ejemplos a Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas y otros Pueblos Mágicos de Coahuila, donde el turismo representa una actividad relevante para las economías locales.

$!El senador pidió que los recursos recaudados por el turismo se destinen a mejorar la infraestructura de destinos como Parras de la Fuente y Cuatro Ciénegas.
El senador pidió que los recursos recaudados por el turismo se destinen a mejorar la infraestructura de destinos como Parras de la Fuente y Cuatro Ciénegas. CORTESÍA

ADVIERTE SOBRE EL ENDEUDAMIENTO FEDERAL

Otro de los aspectos señalados por Elizondo Pérez fue la propuesta de autorizar hasta un billón 700 mil millones de pesos de endeudamiento interno.

El legislador advirtió que recurrir a este financiamiento compromete recursos de los próximos años y pidió al Gobierno Federal explicar cómo se utilizará el dinero y cuáles serán los beneficios para la población en rubros como salud, educación y seguridad.

El senador afirmó que continuará defendiendo la economía familiar, el empleo y las condiciones para la inversión en las regiones Sureste, Laguna, Centro, Carbonífera y Norte de Coahuila.

Sostuvo que las decisiones fiscales deben considerar sus posibles efectos sobre las empresas y los trabajadores, así como las condiciones necesarias para mantener la actividad económica en las distintas regiones del estado.

“El dinero público es de la gente, no es un cheque en blanco. México debe avanzar cuidando a su gente, no cargándole más la mano”, concluyó.

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