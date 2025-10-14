Evade presunto abusador sexual de menor operativo en Monclova; detienen a su esposa

Monclova
/ 14 octubre 2025
    Evade presunto abusador sexual de menor operativo en Monclova; detienen a su esposa
    La calle 15 fue cerrada mientras se realizaba el operativo para cumplir la orden de aprehensión. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Santos “N” permanece prófugo tras un cateo en la colonia Guerrero por abuso sexual a una menor de 10 años

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte operativo policial se desplegó la tarde de ayer en la colonia Guerrero, en Monclova, tras intentar cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Santos “N”, señalado como presunto responsable de abuso sexual en perjuicio de una menor de 10 años.

El caso que originó la orden judicial ocurrió el 11 de agosto, cuando la víctima acudió a la miscelánea “Rossy”, ubicada sobre la Avenida Sur de la colonia. Según la denuncia de la madre de la menor, Diana Patricia ¨N¨, el presunto agresor, quien atendía el negocio, aprovechó que la niña estaba sola para abusar de ella.

La madre de la víctima aseguró que la esposa del presunto agresor, Rosa ¨N¨, intentó ofrecerle dinero para que no presentara la denuncia, lo que ella rechazó. Ante la huida del implicado, Santos “N” abandonó su domicilio y hasta el cierre de la edición permanece prófugo.

Durante el operativo, elementos de la Policía Municipal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Grupo de Reacción Centro (GRC) aseguraron la vivienda y colocaron sellos oficiales en la puerta principal. Rosa Velia ¨N¨ fue detenida durante el cateo en la residencia compartida con el presunto agresor.

Trascendió que Santos “N” enfrenta al menos cuatro denuncias más por abuso sexual, mientras que más de 15 madres de familia no han presentado cargos, presuntamente por miedo, vergüenza o tras recibir dinero por su silencio.

Las autoridades mantienen el despliegue y solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Santos “N”. Cualquier información puede ser comunicada a los números oficiales de la Fiscalía, asegurando el anonimato de los informantes.

La Fiscalía sigue integrando la carpeta de investigación mientras se intensifican los operativos en distintos puntos de la ciudad.

(Con información de medios locales)

Temas


Delitos Sexuales
Seguridad
operativos

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

