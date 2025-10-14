Evade presunto abusador sexual de menor operativo en Monclova; detienen a su esposa

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte operativo policial se desplegó la tarde de ayer en la colonia Guerrero , en Monclova , tras i ntentar cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Santos “N”, señalado como presunto responsable de abuso sexual en perjuicio de una menor de 10 años.

El caso que originó la orden judicial ocurrió el 11 de agosto, cuando la víctima acudió a la miscelánea “Rossy”, ubicada sobre la Avenida Sur de la colonia. Según la denuncia de la madre de la menor, Diana Patricia ¨N¨, el presunto agresor, quien atendía el negocio, aprovechó que la niña estaba sola para abusar de ella.

La madre de la víctima aseguró que la esposa del presunto agresor, Rosa ¨N¨, intentó ofrecerle dinero para que no presentara la denuncia, lo que ella rechazó. Ante la huida del implicado, Santos “N” abandonó su domicilio y hasta el cierre de la edición permanece prófugo.

Durante el operativo, elementos de la Policía Municipal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Grupo de Reacción Centro (GRC) aseguraron la vivienda y colocaron sellos oficiales en la puerta principal. Rosa Velia ¨N¨ fue detenida durante el cateo en la residencia compartida con el presunto agresor.

Trascendió que Santos “N” enfrenta al menos cuatro denuncias más por abuso sexual, mientras que más de 15 madres de familia no han presentado cargos, presuntamente por miedo, vergüenza o tras recibir dinero por su silencio.

Las autoridades mantienen el despliegue y solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Santos “N”. Cualquier información puede ser comunicada a los números oficiales de la Fiscalía, asegurando el anonimato de los informantes.

La Fiscalía sigue integrando la carpeta de investigación mientras se intensifican los operativos en distintos puntos de la ciudad.

(Con información de medios locales)