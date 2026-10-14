Incrementó 156% gasto en tabaco en Coahuila

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    Incrementó 156% gasto en tabaco en Coahuila
    Los hogares coahuilenses destinaron un promedio de 262 pesos trimestrales a la compra de tabaco. UNPLASH

El gasto trimestral promedio en tabaco en Coahuila fue de 75 pesos por persona

La Encuesta Nacional de Gasto (ENG), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que Coahuila figura entre las entidades del país donde más recursos se destinan al consumo de tabaco, al igual que ocurre con el gasto en bebidas alcohólicas.

Previo a la publicación bienal de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el INEGI presentó la edición 2026 de la ENG, cuyo objetivo es estimar, de manera intermedia y con datos hasta finales de 2025, los gastos que realizan los hogares y las personas en productos de consumo cotidiano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-segundo-estado-del-pais-que-mas-gasta-en-alcohol-NO23961387

De acuerdo con los resultados, en Coahuila el gasto trimestral promedio en tabaco fue de 75 pesos por persona, mientras que por hogar ascendió a 262 pesos.

En el caso del gasto de los hogares, el monto destinado a la compra de tabaco aumentó 156 por ciento respecto a 2024, cuando la ENIGH registró un promedio trimestral de 102 pesos por hogar.

Al igual que en resto de los insumos, el INEGI calcula estos promedios por persona en la entidad a partir de la muestra generada, incluyendo a aquellas personas que no fuman, solo para generar una dimensión sobre la compra del producto en las entidades independientemente de los cambios en costos de los mismos.

De acuerdo con los datos, Coahuila es la segunda entidad del país que más gasta en tabaco en promedio por persona, al igual que en el promedio por hogar.

La entidad que más gastó, fue Nuevo León con un promedio de 370 pesos por hogar y 112 pesos por persona, mientras que el tercer lugar lo ocupó Jalisco con 222 pesos por hogar y 68 pesos por persona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-sube-600-recaudacion-por-multas-por-tabaco-inspecciones-bajan-40-CF23042088

En contraste, las entidades con los menores promedios de gasto fueron Tabasco, con tres pesos por hogar y uno por persona; Chiapas, con seis pesos por hogar y dos por persona, y Oaxaca, con ocho pesos por hogar y dos por persona.

Recientemente, VANGUARDIA publicó que Coahuila también ocupó el segundo lugar nacional en gasto en bebidas alcohólicas, con un promedio de 492 pesos trimestrales por hogar, solo por debajo de Nuevo León.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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