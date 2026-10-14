Incrementó 156% gasto en tabaco en Coahuila

Previo a la publicación bienal de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el INEGI presentó la edición 2026 de la ENG, cuyo objetivo es estimar, de manera intermedia y con datos hasta finales de 2025, los gastos que realizan los hogares y las personas en productos de consumo cotidiano.

La Encuesta Nacional de Gasto (ENG), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) , reveló que Coahuila figura entre las entidades del país donde más recursos se destinan al consumo de tabaco, al igual que ocurre con el gasto en bebidas alcohólicas.

De acuerdo con los resultados, en Coahuila el gasto trimestral promedio en tabaco fue de 75 pesos por persona, mientras que por hogar ascendió a 262 pesos.

En el caso del gasto de los hogares, el monto destinado a la compra de tabaco aumentó 156 por ciento respecto a 2024, cuando la ENIGH registró un promedio trimestral de 102 pesos por hogar.

Al igual que en resto de los insumos, el INEGI calcula estos promedios por persona en la entidad a partir de la muestra generada, incluyendo a aquellas personas que no fuman, solo para generar una dimensión sobre la compra del producto en las entidades independientemente de los cambios en costos de los mismos.

De acuerdo con los datos, Coahuila es la segunda entidad del país que más gasta en tabaco en promedio por persona, al igual que en el promedio por hogar.

La entidad que más gastó, fue Nuevo León con un promedio de 370 pesos por hogar y 112 pesos por persona, mientras que el tercer lugar lo ocupó Jalisco con 222 pesos por hogar y 68 pesos por persona.