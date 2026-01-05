Ex empleado de cine enfrenta proceso penal por grabar a mujeres en los baños en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un ex empleado de un complejo cinematográfico de Monclova enfrenta un proceso penal luego de ser vinculado por el delito de acoso sexual, tras detectarse que presuntamente realizaba grabaciones clandestinas a clientas dentro de los baños del establecimiento.

Los hechos fueron expuestos durante la audiencia de vinculación celebrada en el Centro de Justicia Penal de Ciudad Frontera, donde se estableció que el imputado laboraba como encargado de la limpieza de los sanitarios. Esa función le permitía ingresar de manera constante a los baños, situación que habría aprovechado para cometer los actos que ahora son investigados.

De acuerdo con la información presentada ante el juez, el sujeto ocultaba su teléfono celular en el interior de un bote de basura colocado dentro de uno de los cubículos, desde donde presuntamente grababa a las mujeres mientras utilizaban el sanitario, sin que estas advirtieran la presencia del dispositivo ni sospecharan que estaban siendo captadas en video.

La conducta fue descubierta luego de que una de las afectadas detectara una situación irregular y diera aviso. Tras el señalamiento, personal de la gerencia del cine procedió a revisar el teléfono del trabajador, localizando en el dispositivo múltiples grabaciones de distintas mujeres en circunstancias íntimas, lo que derivó en el reporte inmediato a las autoridades.

Una vez que el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público, el individuo fue asegurado y permaneció bajo prisión preventiva durante un periodo de 48 horas, mientras se realizaban las diligencias iniciales y se integraba la carpeta de investigación correspondiente. El caso quedó a cargo de la agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Empoderamiento para las Mujeres.

Durante la audiencia, no se solicitó la imposición de prisión preventiva como medida cautelar. Sin embargo, el juez determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por acoso sexual, además de ordenar su separación definitiva del empleo que desempeñaba en el cine.

Como parte de las medidas impuestas, el imputado deberá acudir de manera periódica ante el Centro de Justicia Penal, mientras se define su situación legal y se determina si enfrenta una sentencia o alguna medida reparatoria.

De acuerdo con el Código Penal de Coahuila, los delitos relacionados con la violación a la intimidad contemplan penas de entre tres y seis años de prisión, además de sanciones económicas que pueden alcanzar los 135 mil pesos. A nivel federal, la Ley Olimpia también prevé castigos de hasta seis años de cárcel y multas que pueden superar los 90 mil pesos, dependiendo de la resolución judicial del caso.

(Con información de medios locales)