Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila

El aprendizaje del chino mandarín se ha convertido en un factor clave para acceder a empleos mejor remunerados en Coahuila, especialmente en sectores industriales y de ingeniería, donde los salarios pueden alcanzar entre 60 mil y 80 mil pesos mensuales.

Lo anterior fue informado por Marisol Contreras, fundadora del Instituto Centro Cultural Hanyu en Torreón,, Coahuila, institución dedicada a la enseñanza profesional de este idioma, quien explicó que el dominio del idioma, combinado con una especialidad profesional, eleva de manera significativa el valor de los perfiles laborales.

Indicó que este fenómeno está directamente relacionado con el incremento de inversión extranjera, particularmente de empresas chinas, derivado del contexto político y económico internacional. La llegada de estas industrias ha generado una barrera cultural y de idioma que hoy representa una oportunidad para quienes cuentan con la preparación adecuada.

Contreras destacó que, contrario a la percepción común, el aprendizaje del chino no es más complejo que otros idiomas. Afirmó que el tiempo que a un mexicano le toma aprender chino es menor al que requiere un hablante chino para aprender español, lo que ha impulsado el interés entre estudiantes y profesionistas.

Aunque el instituto tiene sede en Torreón, la mayor parte de su matrícula se concentra en modalidad en línea, con alumnos de distintas regiones del Estado, incluyendo Saltillo, lo que refleja una demanda creciente ante un mercado laboral cada vez más vinculado con China.

En Saltillo, destacan clases de chino mandarín en el Centro de Idiomas de la UAdeC (con opciones presenciales en Col. República) y el Centro de Idiomas del Tecnológico de Saltillo, que suele abrir inscripciones a inicios de año con costos competitivos (aprox. $2,200 MXN). También hay opciones con maestros particulares en plataformas como Preply o en la Universidad Tecnológica de Coahuila.