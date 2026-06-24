Ex obreros de AHMSA advierten bloqueos en la 57 o protestas en CDMX si no publican convocatoria de subasta

MONCLOVA, COAH.- Ex obreros de Altos Hornos de México advirtieron que retomarán las movilizaciones si para el próximo 15 de julio no se encuentra publicada la convocatoria para la subasta de la siderúrgica, fecha que —aseguraron— les fue planteada por el síndico de quiebra como el plazo en que podría concretarse este paso dentro del proceso. Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral, señaló que la desesperación y molestia entre los trabajadores va en aumento debido a que el procedimiento se ha visto frenado por prórroga tras prórroga, sin que hasta ahora exista una definición clara sobre la publicación de la convocatoria, considerada clave para avanzar en la venta de la empresa y con ello en el pago a miles de obreros.

Expuso que, de no cumplirse con esa fecha, los ex trabajadores iniciarían nuevamente acciones de presión, entre ellas el bloqueo de la carretera federal 57 o incluso trasladarse a la Ciudad de México para encadenarse afuera de dependencias federales, en señal de protesta por la falta de resultados en un conflicto laboral que ya se ha prolongado por tres años. Torres Ávalos subrayó que la venta de AHMSA es esperada por más de 10 mil trabajadores, quienes continúan a la espera del pago de sus finiquitos, salarios caídos y demás prestaciones laborales, por lo que consideró inadmisible que el proceso continúe detenido mientras miles de familias siguen enfrentando severas afectaciones económicas.

Recordó que apenas el pasado 11 de mayo los ex obreros llevaron a cabo un bloqueo sobre la carretera federal 57, a la altura del municipio de Castaños, como medida de presión para exigir avances en el caso; sin embargo, la protesta terminó en una batalla campal entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que los uniformados intentaron liberar el tránsito para los automovilistas. El dirigente sostuvo que los ex trabajadores ya demostraron que no se quedarán únicamente en advertencias y que, si no hay resultados concretos en la fecha prometida, volverán a movilizarse para exigir una solución al conflicto que mantiene en incertidumbre a miles de familias de la Región Centro de Coahuila.

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