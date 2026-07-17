POLITICÓN: ¿Aduanas ciegas? Ernesto Ruffo, huachicol fiscal y los cabos sueltos del megadecomiso en Coahuila

I. ENTRE TODOS

Que Coahuila haya obtenido el primer lugar nacional en la Encuesta Nacional de Bienestar del INEGI es una noticia que merece leerse con atención. El gobernador Manolo Jiménez destacó el resultado como reflejo del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, y difícilmente podría entenderse de otra manera. La calidad de vida no se construye únicamente desde las instituciones públicas; también la hacen quienes emprenden, invierten, generan empleos, estudian, trabajan y participan todos los días para fortalecer a sus comunidades. Ese liderazgo nacional es, en buena medida, un logro de todos los coahuilenses.

II. ORGULLO COMPARTIDO

Los buenos indicadores no aparecen por casualidad. Detrás de ellos hay empresarios que invierten y generan empleo, trabajadores que sostienen la productividad, organizaciones civiles que fortalecen el tejido social y ciudadanos que cumplen con su parte. Desde luego, también hay políticas públicas que aportan estabilidad y confianza. Si hoy Coahuila encabeza esta medición nacional, el orgullo debe ser compartido, pero también el compromiso de preservar, entre todos, lo que juntos se ha construido.

III. MEMORIA

En una época en la que la inmediatez suele desplazar a la reflexión –que exige detenerse en el camino para comprender mejor lo recorrido–, resulta alentador que instituciones como el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas renueven sus filas y mantengan vigente la tarea de investigar, preservar y difundir el pasado de nuestro estado. La incorporación de nuevos integrantes significa dar continuidad a una labor indispensable para comprender quiénes somos y cómo se ha forjado Coahuila. Bien hace el presidente del Colegio, Arturo Berrueto González, en impulsar esta nueva etapa, recordándonos que la historia nos ayuda a entender el presente y orientar el futuro.

IV. RELEVO

El ingreso de Francisco de la Peña, Andrés Mendoza Salas, Conrado Charles, Arturo Villarreal, Iván Vartan, Alberto Monjarás, Rubén Moreira y Ariel Gutiérrez representa una oportunidad para fortalecer el trabajo del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. Más allá de los nombres, lo relevante es que una institución cercana a cumplir medio siglo encuentre relevo para continuar investigando, resguardando y difundiendo el patrimonio histórico de Coahuila.

V. GOLPE DE TIMÓN

Como auténtico tanque de oxígeno le vino ayer a la morenista Marina del Pilar Ávila el arresto de quien fuera el primer gobernador de oposición electo en México, su coterráneo y expanista Ernesto Ruffo Appel... o al menos eso creerá ella. Y es que en la situación de fuego graneado en la cual se encuentra, siempre viene bien el que se coloque en prisión a un opositor, pues ello permite “alejar la discusión” de la emproblemada mandataria, a quien se le enredan cada vez más los argumentos con los cuales pretende justificar sus delicadas conversaciones “con desconocidos”. El problema –para ella– es que eso no hará que se deje de hablar de su caso...

VI. CONEXIÓN LOCAL

Por cierto, el arresto de Ruffo tiene conexión con Coahuila, pues es producto de la investigación que se abrió a nivel federal debido al megadecomiso de huachicol fiscal realizado el 7 de julio de 2025, cuando se localizaron, en Saltillo y Ramos Arizpe, 129 carrotanques cargados con más de 15 millones de litros de combustible, los cuales habían sido aparentemente “abandonados”. Dos días después se informó que había cuatro empresas ligadas al hecho, una de ellas vinculada a Ruffo.

VII. ¿Y LA ADUANA, APÁ?

El hecho obliga a recordar que, como se dijo desde el primer momento, el referido “huachicol” no procedía de los procesos de “ordeña” de los ductos de Pemex, sino que formaba parte de la gigantesca empresa criminal, montada en el sexenio pasado, mediante la cual se introdujeron al país decenas –cuando no centenares– de millones de litros de combustible ilegal, a través de las aduanas y los puertos marítimos del país. En el caso específico, el citado huachicol ingresó por el puente ferroviario internacional de Piedras Negras, ciudad donde, a decir de su alcalde, el morenista Jacobo Rodríguez, ya “están hartos” de los huachicoleros...

VIII. ¿PARA DÓNDE VEÍAN?

Así que, estando muy bien que los procesos avancen y produzcan detenciones de “peces gordos”, siempre conviene preguntarse cómo irán las investigaciones en torno a los funcionarios aduanales que estuvieron a cargo de los trámites con los cuales se autorizó el paso del gigantesco convoy ferroviario merced al cual llegaron hasta el Sureste de Coahuila los carrotanques cargados de combustible contrabandeado. ¿O a poco nadie los vio pasar por el puente?

IX. NEXOS

Siguiendo con el tema, los dos cateos que elementos de la FGR, de Ernestina Godoy, así como de la Marina y de la Secretaría de Seguridad, realizaron ayer en Saltillo, estarían relacionados con el mismo caso y habrían arrojado como saldo la detención de dos empresarios locales. Al menos en uno de los casos, la detención habría derivado de una presunta relación comercial entre el empresario local y quienes, en la capital coahuilense, formaban parte de la empresa delincuencial relacionada con el combustible contrabandeado. El asunto, sin duda, dará mucha tela para cortar en las próximas horas.