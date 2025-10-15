Saltillo: Analizan endurecer sanciones contra constructoras que no cumplan con infraestructura pluvial

/ 15 octubre 2025
    Saltillo: Analizan endurecer sanciones contra constructoras que no cumplan con infraestructura pluvial
    Cada temporada de lluvias, los fraccionamientos del norte de la ciudad se ven afectados por las inundaciones. Foto: Especial

Director de Obras Públicas municipal califica como foco rojo la falta de consideración de obras necesarias en fraccionamientos de la localidad

El director de Infraestructura y Obras Públicas del municipio de Saltillo, Antonio Nerio, informó que existen numerosos fraccionamientos en la ciudad que no han cumplido con todos los compromisos establecidos, especialmente en materia de infraestructura pluvial, por lo que analizan sanciones más severas en contra de desarrolladores.

“Sí hay muchos fraccionamientos de muchos años que no están entregados porque no han cumplido al 100 por ciento. En algunos casos no se realizaron las soluciones pluviales que se aprobaron o no se construyeron las entradas y salidas adecuadas”, explicó.

$!Autoridades municipales consideran como foco rojo el incumplimiento de obras pluviales por parte de desarrolladores.
Autoridades municipales consideran como foco rojo el incumplimiento de obras pluviales por parte de desarrolladores. Foto: Especial

Nerio señaló que este problema es frecuente y que, en muchos casos, los flujos de agua se desvían hacia el drenaje sanitario, lo que genera afectaciones en el pavimento. “Lo más grave es el incumplimiento en las obras pluviales; ahí es donde se prende el foco rojo”, advirtió.

Agregó que el municipio mantiene una mesa de trabajo permanente entre Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Ecología, la Jefatura del Gabinete, el IMPLAN y otras dependencias para revisar estos casos. “Estamos en coordinación para no permitir que se entreguen como concluidos los desarrollos que no cumplan con todos los compromisos”, subrayó.

$!Antonio Nerio, titular de Obras Públicas del Municipio, adelantó que se consideran endurecer sanciones en contra de constructoras que incumplan.
Antonio Nerio, titular de Obras Públicas del Municipio, adelantó que se consideran endurecer sanciones en contra de constructoras que incumplan. Foto: Especial

El funcionario adelantó que se analiza la posibilidad de endurecer las sanciones contra las empresas que incumplan. “A veces la normativa existe, pero no se aplica. Entonces, a lo mejor tendríamos que endurecer las sanciones, ser más estrictos”, señaló.

Finalmente, Nerio reconoció que muchos de estos problemas provienen de administraciones pasadas, pero aseguró que el objetivo actual es evitar que continúen. “Estamos tratando de resolver los pendientes y, sobre todo, de impedir que se repitan estas situaciones”, concluyó.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

