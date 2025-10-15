Saltillo: Analizan endurecer sanciones contra constructoras que no cumplan con infraestructura pluvial

El director de Infraestructura y Obras Públicas del municipio de Saltillo, Antonio Nerio, informó que existen numerosos fraccionamientos en la ciudad que no han cumplido con todos los compromisos establecidos, especialmente en materia de infraestructura pluvial, por lo que analizan sanciones más severas en contra de desarrolladores. “Sí hay muchos fraccionamientos de muchos años que no están entregados porque no han cumplido al 100 por ciento. En algunos casos no se realizaron las soluciones pluviales que se aprobaron o no se construyeron las entradas y salidas adecuadas”, explicó. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: sectores inundados, catalogados con riesgo ‘bajo’ o ‘muy bajo’

Nerio señaló que este problema es frecuente y que, en muchos casos, los flujos de agua se desvían hacia el drenaje sanitario, lo que genera afectaciones en el pavimento. "Lo más grave es el incumplimiento en las obras pluviales; ahí es donde se prende el foco rojo", advirtió.

Agregó que el municipio mantiene una mesa de trabajo permanente entre Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Ecología, la Jefatura del Gabinete, el IMPLAN y otras dependencias para revisar estos casos. "Estamos en coordinación para no permitir que se entreguen como concluidos los desarrollos que no cumplan con todos los compromisos", subrayó.