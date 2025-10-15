Trabajadores del CIQA trabajan bajo protesta; advierten posible huelga

J aneth Valdez, secretaria general del sindicato de administrativos y académicos del CIQA (SUTAACIQA) y representante de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (FENASSCYT), explicó que la Secretaría de Hacienda no ha autorizado la liberación de los recursos correspondientes al incremento salarial retroactivo y anual.

Alrededor de 70 empleados colocaron una manta en la entrada como parte de una movilización nacional que afecta a más de 5 mil trabajadores del sector ciencia y tecnología en todo el país.

Trabajadores del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) en Saltillo, realizaron una protesta pacífica este miércoles a las afueras del centro, al norte de la ciudad, por el incumplimiento en el pago de prestaciones e incrementos salariales .

“Ya estamos a 15 de octubre, no hemos recibido el pago y esto se refleja una afectación económica en todos los trabajadores”, señaló.

Además del incumplimiento en incrementos salariales, el personal denunció retrasos en pagos de seguros de gastos médicos mayores y estímulos trimestrales, de los cuales sólo se ha cubierto el 50%. También existe inconformidad por la falta de pago de finiquitos de prestaciones a un grupo de trabajadores que, tras promesas de pago por parte de las autoridades, quedaron sin opción de amparo por el tiempo transcurrido.

La dirigente sindical indicó que han sostenido diálogo con las autoridades, pero la respuesta ha sido que “no hay recurso”, pese a que, aseguró, el presupuesto está disponible pero se ha destinado a otras prioridades.

A nivel local, el contrato colectivo de trabajo aplica a cerca de 200 personas, entre personal de base y administrativo.

La protesta del CIQA forma parte de un movimiento nacional en el que participan 20 sindicatos de todo el país. Las manifestaciones comenzaron el martes y continuarán hasta el jueves.

“Hacemos un llamado a la SECIHTI y a la Secretaría de Hacienda para que liberen los recursos. De lo contrario, nosotros vamos a tener que actuar o irnos a otras instancias, como es un estallamiento a huelga que podría perjudicar al centro”, advirtió la secretaria.