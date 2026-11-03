Exigen justicia por la muerte de perrito en Monclova; denuncian que repartidor de refrescos lo arrolló (video sensible)

MONCLOVA, COAH.- La muerte de una mascota ha causado indignación entre una familia de Monclova, luego de que su propietario denunciara que un repartidor de Coca-Cola habría atropellado a su perro, hecho que quedó captado por una cámara de seguridad y que ahora busca que sea investigado por las autoridades. Fue Martín Andrade quien compartió en redes sociales la grabación en la que presuntamente se observa el momento del atropellamiento, con la intención de hacer público lo ocurrido y encontrar apoyo para formalizar la denuncia.

Detrás de las imágenes está el dolor de una familia que perdió a un integrante más de su hogar, pues para quienes tienen una mascota, su ausencia no es cualquier cosa: se trata de un compañero que forma parte de su vida cotidiana y al que se le guarda un cariño especial.

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Martín pidió que el caso no quede en una publicación de redes sociales y que las autoridades correspondientes intervengan para esclarecer los hechos, determinar cómo ocurrió el atropellamiento y deslindar responsabilidades. La denuncia ha generado una ola de reacciones entre usuarios, quienes expresaron su indignación y se sumaron a la exigencia de justicia, al considerar que la muerte de un animal no debe quedar impune. El propietario busca que la situación sea atendida formalmente y que se haga justicia por la muerte de su mascota.