Torreón refuerza la limpieza en panteones tras más de 130 mil visitas por Día de Muertos

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que la limpieza de Torreón se sostiene con el trabajo diario de las dependencias municipales y la colaboración de los vecinos, cuya participación es necesaria para conservar en buenas condiciones las banquetas, plazas y demás espacios públicos.

TORREÓN, COAHUILA.– Los panteones municipales de Torreón registraron más de 130 mil visitas hasta el 2 de noviembre con motivo del Día de Muertos. Durante esas jornadas, las cuadrillas realizaron labores diarias de limpieza y retiro de residuos vegetales, como parte de un operativo que está previsto para concluir este martes 3 de noviembre.

El despliegue en los cementerios forma parte de los operativos que el Ayuntamiento realiza durante y después de eventos masivos. Para la limpieza habitual de la ciudad, el Municipio distribuye al personal entre puntos fijos, cuadrillas que recorren las principales vialidades y brigadas que atienden colonias.

El Bosque Venustiano Carranza, el Bosque Urbano, la Alameda Zaragoza, la Plaza de Armas y la Línea Verde cuentan con personal permanente de limpieza, al igual que otras plazas públicas de Torreón.

En las vialidades de mayor circulación, las cuadrillas trabajan sobre el periférico Raúl López Sánchez, el Paseo Morelos y la calzada Colón. Por su parte, las brigadas especiales realizan labores en sectores como Zaragoza Sur, Magdalenas y Loma Real.

Otro frente de trabajo son los basureros clandestinos y los puntos donde se acumulan residuos en banquetas, camellones y calles. Para ubicar estos sitios, el Ayuntamiento se apoya en los reportes ciudadanos que recibe a través del programa Vecino Cochino y en el sistema de monitoreo L.I.M.P.I.A.

El retiro de basura en esos puntos busca reducir los riesgos sanitarios y evitar la proliferación de fauna nociva. Las labores también incluyen acciones preventivas ante las lluvias y la coordinación con otras dependencias municipales para atender la limpieza durante y después de las precipitaciones.