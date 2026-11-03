Torreón refuerza la limpieza en panteones tras más de 130 mil visitas por Día de Muertos

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón refuerza la limpieza en panteones tras más de 130 mil visitas por Día de Muertos
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó la importancia de mantener una ciudad limpia mediante el trabajo permanente de las cuadrillas municipales. SANDRA GÓMEZ

Más de 130 mil personas visitaron los panteones municipales durante el Día de Muertos; el operativo de limpieza concluirá este martes

TORREÓN, COAHUILA.– Los panteones municipales de Torreón registraron más de 130 mil visitas hasta el 2 de noviembre con motivo del Día de Muertos. Durante esas jornadas, las cuadrillas realizaron labores diarias de limpieza y retiro de residuos vegetales, como parte de un operativo que está previsto para concluir este martes 3 de noviembre.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que la limpieza de Torreón se sostiene con el trabajo diario de las dependencias municipales y la colaboración de los vecinos, cuya participación es necesaria para conservar en buenas condiciones las banquetas, plazas y demás espacios públicos.

En Coahuila solo vota la mitad de la lista nominal por hartazgo político y reciclaje de perfiles: Partido Verde
$!Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que la colaboración ciudadana es fundamental para conservar en buenas condiciones los espacios públicos de Torreón.
Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que la colaboración ciudadana es fundamental para conservar en buenas condiciones los espacios públicos de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El despliegue en los cementerios forma parte de los operativos que el Ayuntamiento realiza durante y después de eventos masivos. Para la limpieza habitual de la ciudad, el Municipio distribuye al personal entre puntos fijos, cuadrillas que recorren las principales vialidades y brigadas que atienden colonias.

El Bosque Venustiano Carranza, el Bosque Urbano, la Alameda Zaragoza, la Plaza de Armas y la Línea Verde cuentan con personal permanente de limpieza, al igual que otras plazas públicas de Torreón.

En las vialidades de mayor circulación, las cuadrillas trabajan sobre el periférico Raúl López Sánchez, el Paseo Morelos y la calzada Colón. Por su parte, las brigadas especiales realizan labores en sectores como Zaragoza Sur, Magdalenas y Loma Real.

Otro frente de trabajo son los basureros clandestinos y los puntos donde se acumulan residuos en banquetas, camellones y calles. Para ubicar estos sitios, el Ayuntamiento se apoya en los reportes ciudadanos que recibe a través del programa Vecino Cochino y en el sistema de monitoreo L.I.M.P.I.A.

El retiro de basura en esos puntos busca reducir los riesgos sanitarios y evitar la proliferación de fauna nociva. Las labores también incluyen acciones preventivas ante las lluvias y la coordinación con otras dependencias municipales para atender la limpieza durante y después de las precipitaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Miguel Riquelme

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rehén de Trump

Rehén de Trump
true

Falla Infonavit. Opera como “banco” y abandona su objeto primordial
true

POLITICÓN: Ania Sánchez, principal obstáculo para resolver el conflicto del Tec Saltillo
La CFE mantiene en alerta a más de 3 mil trabajadores para atender posibles daños en la infraestructura eléctrica por el frente frío 4.

Alista CFE operativo ante frente frío 4; prevén vientos de 50 km/h y temperaturas de cero grados en Coahuila
Una madre de familia denunció en redes sociales la presunta presencia de agujas en dulces recolectados durante Halloween.

Alertan por presuntas agujas en dulces entregados durante Halloween en Saltillo
Renato Paiva deberá recurrir a sus futbolistas juveniles en las últimas dos jornadas para alcanzar los mil 170 minutos exigidos.

Santos Laguna sigue sin cumplir la regla de menores en el Apertura 2026
El presidente declaró el lunes que no tenía prisa por reanudar los ataques militares contra Irán, pero advirtió que Estados Unidos le dará a Irán “un buen escarmiento” pronto si la última ronda de conversaciones de paz no da frutos.

Trump califica el conflicto con Irán de ‘guerra blanda’ e insiste en que EU tiene la sartén por el mango de cara a las elecciones
Trump calificó la ayuda de aproximadamente 4 mil millones de dólares como “el mejor argumento que tienen estos lunáticos de la izquierda”.

Trump afirma que EU pondrá fin a los 4 mil millones de dólares en ayuda anual a Israel