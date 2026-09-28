Exigen poner orden a quintas que operan como ‘antros’ en zonas residenciales de Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Exigen poner orden a quintas que operan como ‘antros’ en zonas residenciales de Monclova
    Vecinos de sectores residenciales de Monclova denuncian fiestas que se prolongan hasta la madrugada con música a alto volumen, señaló Armando de la Garza, comisionado de Turismo de la Cámara de Comercio. LIDIET MEXICANO

Habitantes reportan música a alto volumen, consumo de alcohol, basura y vehículos que bloquean cocheras durante la madrugada

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como reuniones familiares en casas particulares se ha convertido, en algunos sectores residenciales de Monclova, en fiestas nocturnas que se prolongan hasta la madrugada, con música a alto volumen, consumo de alcohol y problemas de estacionamiento, denunciaron vecinos que exigen la intervención de las autoridades municipales.

Armando de la Garza, comisionado de Turismo de la Cámara de Comercio, señaló que el uso de quintas o viviendas particulares para reuniones durante el día puede ser tolerable, siempre y cuando no se afecte a los habitantes del sector; sin embargo, advirtió que la situación cambia cuando estos espacios funcionan prácticamente como antros nocturnos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/no-soy-un-improvisado-ni-prestanombres-arturo-dominguez-empresario-que-oferto-por-ahmsa-NB23774283

“Es una situación tolerada cuando los eventos son de día, pues no perjudica, pero cuando se convierten en antros nocturnos ya es otra situación que vulnera nuestra paz, nuestra seguridad y el derecho al descanso”, señaló.

Consideró que cuando una propiedad ubicada en una zona habitacional comienza a utilizarse de manera constante para realizar eventos con fines de lucro, debe revisarse si cuenta con los permisos correspondientes y si cumple con las disposiciones municipales.

Entre las principales quejas de los vecinos se encuentran el exceso de ruido durante la madrugada, vehículos estacionados frente a cocheras o sobre calles estrechas, acumulación de basura, consumo de alcohol y alteraciones al orden público.

A esto se suma la preocupación por el funcionamiento de establecimientos que, pese a encontrarse dentro de zonas habitacionales, podrían estar realizando actividades comerciales sin contar con los permisos de funcionamiento, uso de suelo o medidas de Protección Civil necesarias.

Los vecinos demandaron que las autoridades municipales realicen inspecciones y establezcan controles para evitar que estas propiedades continúen operando fuera de regulación.

El llamado va dirigido principalmente a las áreas de Ecología, Protección Civil, Alcoholes y Seguridad Pública, para que atiendan los reportes y, en caso de encontrar irregularidades, se apliquen las sanciones correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hace-mucho-que-los-periodistas-de-mexico-se-enfrentan-a-las-balas-ahora-encaran-las-demandas-en-su-contra-AB23774602

Los inconformes aclararon que no pretenden impedir las reuniones familiares ni la recreación, sino evitar que viviendas particulares sean utilizadas como negocios nocturnos sin control y a costa de la tranquilidad de quienes viven alrededor.

“Tus derechos terminan donde empiezan los de los demás”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Leyes
Antros

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump vs. Sheinbaum: Juegos de amigos

Trump vs. Sheinbaum: Juegos de amigos
El camino y legado de derechos humanos en Coahuila

El camino y legado de derechos humanos en Coahuila
true

Coahuila: La 4T sondea la popularidad de Jericó Abramo Masso
Tampoco se han armonizado protocolos de actuación, atención médica prehospitalaria o reparación integral de las víctimas de siniestros de tránsito.

Olvidan adecuar reglas viales en Coahuila a Ley General de Movilidad; alcohol, velocidad y celular, entre pendientes
Según datos de Common Sense Media, el 70 % de los adolescentes utiliza IA para tareas escolares.

¿La inteligencia artificial nos está haciendo pensar menos? Experto explica los riesgos de depender de la IA
El coahuilense Carlos García afrontó 273.7 kilómetros en la carrera de ruta del Campeonato Mundial.

¿Cómo le fue a Carlos García en el Mundial de Ciclismo? El coahuilense no terminó
La caída de árboles dejó además cuatro heridos en un parque infantil de la ciudad: dos niños, de uno y siete años, y dos mujeres de 40 y 41 años. ESPECIAL.

Un muerto y miles de personas sin electricidad por la tormenta en el noreste de EU
Manifestantes en el Garvaghy Road en la marcha del Loyal Orange en Portadown, Irlanda del Norte, el 27 de septiembre del 27, 2026.

Aumentan tensiones en Irlanda del Norte luego que manifestantes bloquean marcha controversial