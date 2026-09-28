Exigen poner orden a quintas que operan como ‘antros’ en zonas residenciales de Monclova

Armando de la Garza, comisionado de Turismo de la Cámara de Comercio, señaló que el uso de quintas o viviendas particulares para reuniones durante el día puede ser tolerable, siempre y cuando no se afecte a los habitantes del sector; sin embargo, advirtió que la situación cambia cuando estos espacios funcionan prácticamente como antros nocturnos.

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como reuniones familiares en casas particulares se ha convertido, en algunos sectores residenciales de Monclova , en fiestas nocturnas que se prolongan hasta la madrugada, con música a alto volumen, consumo de alcohol y problemas de estacionamiento, denunciaron vecinos que exigen la intervención de las autoridades municipales.

“Es una situación tolerada cuando los eventos son de día, pues no perjudica, pero cuando se convierten en antros nocturnos ya es otra situación que vulnera nuestra paz, nuestra seguridad y el derecho al descanso”, señaló.

Consideró que cuando una propiedad ubicada en una zona habitacional comienza a utilizarse de manera constante para realizar eventos con fines de lucro, debe revisarse si cuenta con los permisos correspondientes y si cumple con las disposiciones municipales.

Entre las principales quejas de los vecinos se encuentran el exceso de ruido durante la madrugada, vehículos estacionados frente a cocheras o sobre calles estrechas, acumulación de basura, consumo de alcohol y alteraciones al orden público.

A esto se suma la preocupación por el funcionamiento de establecimientos que, pese a encontrarse dentro de zonas habitacionales, podrían estar realizando actividades comerciales sin contar con los permisos de funcionamiento, uso de suelo o medidas de Protección Civil necesarias.

Los vecinos demandaron que las autoridades municipales realicen inspecciones y establezcan controles para evitar que estas propiedades continúen operando fuera de regulación.

El llamado va dirigido principalmente a las áreas de Ecología, Protección Civil, Alcoholes y Seguridad Pública, para que atiendan los reportes y, en caso de encontrar irregularidades, se apliquen las sanciones correspondientes.