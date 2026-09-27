¿Cómo le fue a Carlos García en el Mundial de Ciclismo? El coahuilense no terminó

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    ¿Cómo le fue a Carlos García en el Mundial de Ciclismo? El coahuilense no terminó
    El coahuilense Carlos García afrontó 273.7 kilómetros en la carrera de ruta del Campeonato Mundial. FOTO: ESPECIAL

El sampetrino formó parte del equipo mexicano que enfrentó un recorrido de 273.7 kilómetros y cerca de 3 mil 800 metros de desnivel

El coahuilense Carlos García no pudo completar la prueba de ruta élite varonil del Campeonato Mundial de Ciclismo Montreal 2026, en una jornada marcada por la exigencia del recorrido y en la que México tuvo a Isaac del Toro como su principal representante.

El pedalista de San Pedro de las Colonias quedó fuera de la competencia antes de cruzar la meta, por lo que no registró una posición final en la clasificación. García formó parte del equipo mexicano que tomó la salida en la prueba de 273.7 kilómetros, disputada sobre un trazado con aproximadamente 3 mil 800 metros de desnivel positivo.

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La carrera comenzó en Brossard y posteriormente llevó al pelotón hacia el circuito de Mont-Royal, donde los corredores enfrentaron múltiples ascensos y un ritmo que fue reduciendo el grupo conforme avanzaron los kilómetros.

Para García, la participación representó una de las principales citas de su trayectoria internacional. El coahuilense había llegado a Montreal después de competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde terminó en el puesto 27 de la prueba de ruta.

Además, volvió a coincidir con Isaac del Toro bajo la camiseta de México, después de haber compartido equipo en AR Monex.

Del Toro terminó la carrera en el quinto lugar, resultado que se sumó al sexto puesto conseguido días atrás en la contrarreloj individual. El mexicano se mantuvo en el grupo que disputó los primeros lugares durante la parte decisiva de la competencia.

Aunque García no logró completar el recorrido, su presencia en Montreal representó un nuevo capítulo en su proceso dentro del ciclismo internacional y una oportunidad para competir junto a algunos de los principales corredores del mundo.

México acudió al Mundial con una delegación de 27 ciclistas, distribuida en diferentes categorías, en una de sus participaciones más numerosas en la historia del certamen.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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