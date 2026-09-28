Trump vs. Sheinbaum: Juegos de amigos

Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera en la Asamblea General de la ONU que México es el epicentro de la violencia de los cárteles, a los que comparó con el Estado Islámico, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con sarcasmo a las afirmaciones del republicano, asegurando que ambos tienen una muy buena relación.

“Yo podría decir ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas’ o podría decir ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir, porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el gobierno en Estados Unidos”, dijo en una de sus conferencias mañaneras.