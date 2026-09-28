Trump vs. Sheinbaum: Juegos de amigos

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por Monsi
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Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera en la Asamblea General de la ONU que México es el epicentro de la violencia de los cárteles, a los que comparó con el Estado Islámico, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con sarcasmo a las afirmaciones del republicano, asegurando que ambos tienen una muy buena relación.

“Yo podría decir ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas’ o podría decir ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir, porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el gobierno en Estados Unidos”, dijo en una de sus conferencias mañaneras.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-pax-narca-y-el-nuevo-orden-mundial-HH23714517
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-revira-a-trump-podria-decir-dificil-vivir-junto-a-un-pais-con-alto-consumo-de-drogas-pero-no-lo-voy-a-decir-CA23673537
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