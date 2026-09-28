Coahuila: La 4T sondea la popularidad de Jericó Abramo Masso

La mayoría son producto de escisiones y de la falta de oportunidades en otros partidos políticos, lo que los llevó a sumarse a la 4T.

Pocos son los políticos emanados de Morena que han sido designados como coordinadores de la Cuarta Transformación en los estados que renovarán gubernaturas en el 2027.

En Coahuila, el diputado federal del PRI, Jericó Abramo Masso, mantiene un fuerte activismo territorial que lo catapulta a altos índices de popularidad social.

Nadie en la clase política comarcana entiende la razón del trabajo en las calles y los apoyos sociales que reparte Abramo Masso si su destino próximo es la reelección en el 2027.

En contraste, en Morena Coahuila, al menos desde el 2018, las principales figuras políticas son las mismas y se distinguen por carecer de trabajo territorial y de acercamiento comunitario.

Un sondeo de la Cuarta Transformación en la entidad registra que el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, supera en popularidad a dos de los representantes populares de Morena.

La senadora Cecilia Guadiana y el senador Luis Fernando Salazar quedaron por debajo de Jericó, incluso en regiones que se supone son los bastiones de ambos políticos morenistas.

El 2030 se ve lejos, pero Jericó vuelve a llamar la atención del morenismo nacional, tal vez impulsado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el diputado federal, Ricardo Monreal.

El político saltillense ya tiene antecedentes de invitaciones a sumarse a Morena y hasta se reunió con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero rechazó salir del PRI.

PERFILADOS

Alberto Hurtado y Pepe Erives se perfilan como próximos aspirantes por Morena a las alcaldías de Saltillo y Monclova.

El diputado local y el delegado del Bienestar en la Región Centro lideran las preferencias populares en la Cuarta Transformación.

Alberto es superado en redes sociales por la regidora Alejandra Salazar, pero éste la supera en contacto territorial y aprecio personal por la militancia morenista.

Pepe es el rey de la taquilla del Bienestar en Monclova y no tiene competencia a la vista dentro de las filas de la 4T.

Ambos políticos pertenecen al equipo de la senadora Cecilia Guadiana y del delegado estatal del Bienestar, Américo Villarreal.

En Torreón, trascendió que el senador Luis Fernando Salazar, tras un sesudo análisis, prefirió dejar pasar la candidatura a la alcaldía y mejor concentrarse en su tarea senatorial.

DESPIDOS EN GM

Mal inicia la semana para la Región Sureste con el anuncio de que la planta General Motors despedirá a 150 trabajadores.

El recorte del personal obedece a temas de producción de la planta armadora de vehículos, sin que esto signifique que General Motors se encuentre en problemas financieros.

La salida del personal se hará durante la presente semana y los trabajadores recibirán lo establecido por la ley laboral en la entidad.

Así las cosas...

GOLONDRINAS DE ACERO

El exalcalde panista de Monclova, Mario Dávila Delgado, mantiene su postura de retirarse de la vida política y disfrutar de sus nietos.

Cada vez que se le invita al doctor a algún tema político en Acción Nacional, invariablemente el doctor aclara que ya está retirado y ofrece al interlocutor sus servicios de médico pediatra.

“¿No tienes algún hijo pequeño o nieto que necesite de un pediatra? Para eso estoy listo”, pregunta el exedil acerero, entre broma y serio, a quienes le animan a una candidatura o cargo político.

Bien hecho...

MODO CAMPAÑA

El líder moral de UDC, Lenin Pérez Rivera, ya inició recorridos por distintos sectores de ciudad Acuña, en previsión de su designación como candidato a la presidencia municipal por PRI-UDC.

Pérez Rivera agarró una serie de recorridos, tipo Edna Dávalos y Jericó Abramo, por distintos barrios y colonias, ofreciendo apoyo legal, social y hasta ayuda material a los ciudadanos.

Lenin pinta para ganar la alcaldía, sobre todo por el buen trabajo del actual alcalde, Emilio de Hoyos, su amigo y colaborador político.

Veremos y diremos.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Qué les pareció la canción emblema del Rodeo Saltillo 2026?